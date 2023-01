Un ex generale della Nato alla guida della Repubblica ceca

Il nuovo presidente della Repubblica cea sarà un ex generale della Nato: Petr Pavel ha vinto le elezioni infliggendo una sonora sconfitta all'ex premier Andrj Babis, il milionario appoggiato dall'uscente Milos Zeman.

Con il 58,3% dei voti al ballottaggio, Pavel, il quarto presidente della Repubblica, succede a Vaclav Havel, Vaclav Klaus e Milos Zeman, che aveva vinto le ultime due elezioni. "Non vedo vincitori e sconfitti. In questa elezione hanno vinto i valori quali verità, dignità, rispetto, umiltà. Sono i valori che ci stanno a cuore e che io voglio far tornare al Castello di Praga e nella politica", ha commentatoPavel, aggiungendo: "Non posso farcela da solo, ma sarà possibile assieme a tutti gli abitanti di questo Paese. Il ritorno a questi valori può migliorare la vita nella Repubblica ceca".

Pavel, 61 anni, è stato capo di Stato maggiore dell'esercito ceco dal 2012 al 2015 e presidente del comitato militare della Nato dal 2015 al 2018, quando è andato in pensione. Durante l'epidemia del coronavirus nel 2020 ha fondato l'iniziativa "Insieme più forti", per aiutare la gente maggiormente colpita. Spesso gli è stato rimproverato il passato nel partito comunista, dove entrò nel 1985: fra il 1988 e il 1992 seguì il corso di addestramento dei servizi militari comunisti che preparava agenti da infiltrare nei Paesi della Nato. Pavel, oggi, definisce tutto questo periodo "un errore" ma è anche convinto di aver rimediato lavorando per 30 anni a favore della Repubblica ceca. "Se ci fosse qualcosa di squalificante nel mio passato, difficilmente sarei scelto dai rappresentanti di 30 Paesi della Nato come loro rappresentante", aveva dichiarato durante la campagna elettorale. E del resto a votarlo oggi sono stati anche gli ex dissidenti vessati dal regime comunista. Nel gennaio del 1993, nell'ambito della missione Unprofor nell'ex Yugoslavia, il neopresidente salvò 53 soldati francesi e fu insignito della Croce di guerra francese. Ebbe simili riconoscimenti anche da altri Paesi.

Tra i primi a complimentarsi con il neo presidente c'è stato l'omologo ucraino, Volodymyr Zelesnky: "Apprezzo il suo sostegno all'Ucraina e alla nostra lotta contro l'aggressione russa", ha scritto il leader di Kiev su Twitter, dopo l'annuncio della vittoria dell'ex generale Nato al ballottaggio. "Sarò felice di avere una stretta collaborazione a beneficio dei popoli dell'Ucraina e della Repubblica ceca e nell'interesse dell'Europa unita", ha concluso Zelensky.