Tiene il padre morto per oltre un anno nel freezer "per continuare a parlargli"

Ha tenuto il cadavere del padre per 18 mesi nel freezer perché "non voleva perderlo" e voleva "continuare a parlargli". La polizia del Limburgo, nei Paesi Bassi, ha trovato il corpo di un uomo in un congelatore, messo lì dal figlio di 82 anni. La scoperta è stata fatta nella città di Landgraaf e l'uomo ha assicurato che il padre è morto per cause naturali all'età di 101 anni. "Non volevo lasciarlo andare o mi sarebbe mancato", ha dichiarato.

Secondo la stampa locale, il corpo è stato scoperto dopo un allarme lanciato dal medico di famiglia che si era preoccupato della salute dell'uomo di cui non aveva notizie da troppo tempo. La polizia sta indagando su quanto tempo il corpo sia rimasto nel congelatore, su come il 101enne sia morto e se l'occultamento del cadavere era legato a una frode. Per il momento le forze dell'ordine hanno detto solo che la vittima è morta per cause naturali e che suo figlio non è stato arrestato. "Stiamo attualmente indagando sulla morte di questa persona e sul motivo per cui i resti sono stati messi in un congelatore. Nell'interesse dell'indagine, non stiamo rilasciando dichiarazioni sul rapporto tra i residenti dell'edificio in questo momento".

Un vicino ha detto al giornale Ad di aver parlato per l'ultima volta con l'82enne una settimana e mezza fa. "L'ultima volta che gli ho parlato non aveva un bell'aspetto". Se verrà condannato per occultamento di cadavere, potrebbe rischiare fino a due anni di carcere o una pesante multa. Nel 2015 si è verificata una situazione simile sempre nel Limburgo, quando il corpo di una donna di 91 anni è stato trovato nella casa che condivideva con il figlio. La donna era morta da due anni e il figlio è stato condannato a restituire i 40mila euro di pensione che erano stati versati a nome della madre.