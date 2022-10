La gif di Orban prende in giro il price cap: "Come chiedere la birra a metà prezzo"

È su Twitter da poco più di una settimana ma il premier ungherese, Viktor Orban, sembra stia prendendo gusto a utilizzare il popolare social network. Mentre era in riunione con gli altri 26 capi di Stato e di governo, il leader di Fidesz ha criticato con un tweet l'ipotesi di porre un tetto al prezzo del gas utilizzando anche una gif per prendere in giro l'idea.

“La proposta della Commissione europea sul tetto al prezzo del gas è come andare al bar e dire al barista che si vuole pagare la birra a metà prezzo. Non succederà. I clienti non possono ridurre i prezzi dell'energia. Solo la diversificazione e la competizione possono farlo”, ha scritto allegando al tweet il breve video di uomo al bancone del bar che non riesce a prendere il bicchiere di birra che gli viene lanciato.

The @EU_Commission’s proposal on the gas price cap is like going to a bar and telling the bartender you want to pay half price for your beer. Not going to happen. Customers can’t reduce energy prices. Only #diversification and #competition can. pic.twitter.com/7auYiZSl9p