Migranti, Repubblica Ceca e Polonia introducono controlli con la Slovacchia

Alcuni Paesi in Europa blindano i confini con la Slovacchia. Sono tre adesso i Paesi che hanno avviato stretti controlli alla frontiera con la Slovacchia per contenere i flussi di migranti provenienti nella maggior parte dei casi dal Medio Oriente e dall'Afganistan: si tratta di Polonia, Repubblica Ceca e Austria che hanno deciso di riprende i controlli alla frontiera con il loro vicino da domani e per i prossimi dieci giorni, a causa dell'aumento dell'immigrazione irregolare. La misura potrebbe essere estesa anche al termine dei dieci giorni.

Il ministro dell'Interno polacco, Mariusz Kaminski, ha reso noto che rispetto all'anno scorso l'immigrazione clandestina e il numero dei migranti individuati in Slovacchia sono aumentati di quasi il mille per cento. "In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551 migranti illegali", ha detto Kaminski, precisando che la maggior parte di loro era diretta in Germania e in altri paesi dell'Unione Europea.

Per controllare i confini nazionali, Varsavia predispone l'intervento dell'esercito per sostenere le guardie di frontiera. "I soldati avranno gli stessi diritti delle guardie di frontiera, compreso quello di effettuare ispezioni", ha scritto sul suo account su X il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak.

Ma Varsavia non è da sola. Anche Praga adotta la stessa misura. "Da mezzanotte introdurremo controlli casuali al confine con la Slovacchia. Ci stiamo coordinando con la Polonia, che sta introducendo controlli simili, con la Slovacchia e con altri Paesi limitrofi", ha scritto il premier ceco Petr Fiala su X (ex Twitter). Un anno fa, a settembre, a causa dell'afflusso di migranti, la Repubblica ceca aveva istituito controlli permanenti al confine slovacco, revocati all'inizio di febbraio.

"Il numero di migranti illegali che entrano nell'Ue sta aumentando di nuovo. Non lo prendiamo alla leggera e stiamo reagendo rapidamente alla situazione. Grazie ai controlli, saremo in grado di garantire meglio la sicurezza dei nostri cittadini", ha spiegato Fiala, che ha sottolineato che grazie a questo tipo di misure si potrà garantire "ancora meglio" la sicurezza dei cittadini cechi. "Lottiamo attivamente e principalmente contro i trafficanti che fanno leva sulla miseria umana", ha scritto su X.

Il ministro degli Interni della Repubblica Ceca, Vit Rakuaan, ha informato di questi provvedimenti le autorità slovacche, nonché a quelle tedesche e austriache, e ha invitato tutti i cittadini ad avere il passaporto in regola perché tutti possono essere sottoposti a questi controlli.

Anche l'Austria segue l'esempio di Polonia e Repubblica ceca e introduce controlli lungo la frontiera con la Slovacchia per limitare l'arrivo di migranti irregolari. I controlli al confine austriaco inizieranno a mezzanotte e avranno, per il momento, una durata di dieci giorni, ha annunciato il ministro degli Interni di Vienna Gerhard Karner.

Già nei giorni scorsi Berlino aveva fatto sapere che avrebbe introdotto nuovi controlli alle frontiere con la Polonia e la Repubblica Ceca. E ancora prima, nei giorni caldi dell'emergenza di Lampedusa, aveva annunciato lo stop al programma di ammissione dei migranti provenienti dall'Italia accusando il nostro Paese di non rispettare il regolamento di Dublino.

L'afflusso dei migranti in Slovacchia, che spesso sperano di raggiungere la Germania, complicherà le discussioni tra i governi Ue sulla gestione delle crisi migratorie, discussioni che proseguiranno nei prossimi giorni nelle riunioni dei leader europei a Granada, in Spagna.

