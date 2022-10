L'Onu premia Merkel per l'accoglienza dei rifugiati

L'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha vinto il Premio Nansen assegnato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per il suo impegno nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Ricordando che la Germania ha accolto più di 1,2 milioni di rifugiati e richiedenti asilo nel 2015 e 2016, al culmine della crisi dei migranti alimentata in particolare dalla guerra in Siria, il comitato di selezione ha elogiato la "leadership, il coraggio e la compassione" dell'ex cancelliere, che ha guidato il Paese per 16 anni dal 2005 al 2021.

"Aiutando più di un milione di rifugiati a sopravvivere e a ricostruirsi, Angela Merkel ha dimostrato un grande coraggio morale e politico", ha dichiarato il capo dell'Unhcr, Filippo Grandi. La sua "è stata una vera leadership che ha fatto appello alla compassione di tutti noi, rimanendo ferma di fronte a coloro che predicavano la paura e la discriminazione”, una leadership che "ha dimostrato cosa si può ottenere quando i politici seguono la giusta linea d'azione e lavorano per trovare soluzioni alle sfide globali, invece di scaricare le responsabilità su altri", ha aggiunto Grandi.

Il comitato di selezione ha sottolineato che, oltre a proteggere le persone in fuga dalla guerra, Merkel sarebbe stata la forza trainante degli sforzi collettivi della Germania per accogliere e integrare i rifugiati. Il premio annuale Nansen è stato istituito nel 1954 in onore del primo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'esploratore artico e umanitario norvegese Fridtjof Nansen (1861-1930), per riconoscere i risultati eccezionali in campo umanitario. Angela Merkel riceverà il premio e la somma di 151 mila euro durante una cerimonia a Ginevra, in Svizzera, il 10 ottobre.

