Come i mercenari di Putin hanno avuto i diritti di sfruttamento di una foresta africana

Una società legata al gruppo Wagner, braccio armato non ufficiale del Cremlino, sta facendo affari sfruttando le risorse di una foresta nell'ovest della Repubblica Centrafricana. L'azienda, lo scorso anno, ha ricevuto un trattamento sorprendentemente favorevole da parte delle autorità locali. A svelarlo è un'indagine condotta dalla rete delle collaborazioni investigative europee (Eic) e dell'Ong OpenFacto (AllEyesOnWagner).

Tutto è iniziato nel 2021, quando l'azienda ha ottenuto un permesso di disboscamento nella Repubblica Centrafricana. Il nome dell'impresa è Bois Rouge, società collegata alla rete di Yevgeny Prigozhin, uomo d'affari vicino al presidente russo Vladimir Putin e sospettato di essere il finanziatore e leader della milizia.

Solo dodici aziende hanno una licenza per gestire le foreste nel Paese e dal 9 febbraio 2021 l'ultima arrivata nella partita è stata proprio la Bois Rouge. Sebbene fino ad allora fosse completamente sconosciuta, l'azienda ha vinto una gara d'appalto governativa e ha ricevuto un permesso per accedere alle foreste pluviali tropicali della parte sud-occidentale del Paese.

L'area è enorme, 186.600 ettari, abitati da gorilla, leopardi ed elefanti. Sul suo sito web, che non esiste più, Bois Rouge si descriveva come una delle più grandi aziende di legname in Africa. Si presentava come una società centroafricana iscritta nel registro delle imprese del Paese dal 2019 e gestita ufficialmente da un cittadino centroafricano. Tuttavia, tutti nel settore locale sanno che l'azienda è stata fondata dai russi. Inoltre, non è rappresentato dal suo direttore ufficiale centroafricano, ma da un responsabile vendite russo. Uno degli indirizzi e-mail dell'azienda è anche gestito da un provider russo. Lo stretto rapporto di Bois Rouge con la Russia sarebbe testimoniato dalle foto scattate lo scorso anno sul territorio della concessione, a disposizione di EIC e OpenFacto, nelle quali compaiono attrezzature da lavoro e medicinali russi, scritte in cirillico.

Le prime prove di legami tra "Wagner" e il Bois Rouge risalgono all'inizio del 2021, quando l'esercito centrafricano, con il forte sostegno dell'esercito privato, invase Boda, una delle città più grandi della provincia di Lobaye, e la catturò ai ribelli. Solo 15 giorni dopo, l'azienda ottenne una concessione proprio per questa regione.

Bois Rouge ha ordinato attrezzature e macchinari da Broker Expert LLC, una società di San Pietroburgo. L'Ong Dossier Center del leader dell'opposizione russa Mikhail Khodorkovsky elenca Broker Expert come una "società collegata a Prigozhin". Broker Expert ha lo stesso numero di telefono di contatto di altre due società Prigozhin: Soinvest LLC, guidata dalla moglie di Prigozhin, e Concord LLC, il cui titolare effettivo è lo stesso Prigozhin. Broker Expert fornisce attrezzature anche ad altre società della rete Wagner, inclusa la società mineraria Meroe Gold attiva in Sudan, che si ritiene sia anch'essa di proprietà di Prigogine. L'indagine EIC e OpenFacto mostra che almeno 28 transazioni hanno avuto luogo tra Bois Rouge e Broker Expert nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2021. Bois Rouge avrebbe ricevuto forniture anche dalla compagnia siderurgica russa Severstal, il cui principale azionista è Alexei Mordashov, uno degli oligarchi sanzionati dall’Unione europea.

Tre i privilegi accordati a Bois Rouge c'è il diritto di tagliare alberi nello stesso posto per tre anni. Le restanti aziende devono cambiare le loro "radure" ogni anno in modo che le foreste possano rigenerarsi. Inoltre, per motivi di sicurezza, ad altre società è vietato operare in caso di pioggia o vento. Questa clausola manca dal contratto firmato dall’azienda, che gode inoltre di generosi sgravi fiscali e doganali, pagando solo il 5 per cento di dazi all'importazione per cinque anni e l'Iva preferenziale. Sono esenti dall'imposta sulle società e dall'imposta sulla proprietà.

I Paesi dell'Unione Europea hanno speso più di 1,5 miliardi di euro negli ultimi anni per introdurre un sistema di licenze di importazione di legname con 15 paesi, inclusa la Repubblica Centrafricana. L'idea alla base di questo sistema è di rendere trasparenti le catene di approvvigionamento in modo che il legname tagliato illegalmente non entri nell'Ue. Diversi paesi europei ricevono legname dalla Repubblica Centrafricana, il che solleva la questione del controllo sull'importazione di tali merci. Le sanzioni Ue contro il gruppo Wagner avevano lo scopo di impedire l'importazione di "legno Wagner", ma la mancanza di un sistema per controllarlo rende difficile l'applicazione di tali divieti.

La Repubblica Centrafricana è ricca di foreste. Il legname è la loro principale esportazione nel 2021, ben prima dei diamanti. È anche un'importante fonte di reddito per lo Stato, poiché il 99 per cento delle foreste è di sua proprietà. Dopo che le esportazioni sono state basse negli ultimi anni a causa dei disordini nel paese, le importazioni dalla Repubblica Centrafricana nell'UE sono tornate a crescere nel 2021 del 62 per cent a 11 milioni di euro. Interrogata sulla questione, la presidenza centrafricana, ha dichiarato ai giornalisti che "il governo centrafricano, in tutta sovranità, riceve progetti operativi e concede licenze operative alle società di investimento che si stabiliscono nel [suo] Paese". Si sono poi rifiutati di rispondere ad alcune domande, affermando che l'argomento "non corrisponde alle preoccupazioni del [suo] Paese e della [sua] popolazione" e che non deve "giustificare e dimostrare nulla".