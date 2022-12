Melanie C cancella il concerto in Polonia in solidarietà con la comunità Lgbt+

Melanie C non si esibirà più al concerto di Capodanno dell'emittente statale polacca Tvp in solidarietà con la comunità Lgbt+ del Paese. Nell'annunciare il suo ritiro sui suoi profili social, l'ex cantante delle Spice Girls ha parlato di motivazioni legate a "questioni che non sono in linea con le comunità che sostengo".

Negli ultimi anni il partito Diritto e Giustizia (PiS), al potere in Polonia dal 2015, ha utilizzato la retorica anti-Lgbt+ per mobilitare gli elettori conservatori, dipingendo quella che ha definito "ideologia" omosessuale come un insieme di valori estranei che minacciano la famiglia polacca e lo Stato stesso, e che sarebbero "ancora più pericolosi" del comunismo. L'ex Spice Girl è nota per il suo sostegno alla comunità Lgbt+, e ha vinto il premio "Celebrity Ally" ai British Lgbt Awards nel 2021 e venendo nominata "Honorary Gay" ai premi della rivista Attitude all'inizio di quest'anno. Come scrive Notes From Poland, Tvp negli ultimi anni è stata ritenuta uno strumento chiave nella campagna governativa e, oltre a mandare in onda servizi critici nei confronti della cosiddetta "ideologia Lgbt", ha prodotto anche speciali volti a smascherare gli "obiettivi, i metodi e il denaro" dietro la comunità Lgbt nazionale.

I critici sostengono che questa e altre campagne a sfondo politico condotte dalla tv dimostrerebbero che è diventata uno canale di "propaganda" per il partito nazional-conservatore al governo. "Alla luce di alcune questioni che sono state portate alla mia attenzione e che non sono in linea con le comunità che sostengo, temo che non sarò più in grado di esibirmi in Polonia come previsto per la notte di Capodanno", ha scritto Melanie C sui suoi social media. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, Tvp ha risposto "di essere sorpresa dalle informazioni sul cambiamento di programma dell'artista" e ha sottolineato che il concerto di Capodanno "è per tutti coloro che vogliono festeggiare il nuovo anno divertendosi".