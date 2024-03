Perché le foto di Macron coi guantoni da boxe fanno discutere

I muscoli delle braccia tesi e il viso contratto dallo sforzo: una versione inedita del Presidente francese Emmanuel Macron è apparsa nelle scorse ore e domina attualmente social e media d'Oltralpe, tra un misto di polemiche, ironia, sdegno e (più sottaciuta) ammirazione. Le foto hanno destato non poca sorpresa, tanto che molti hanno pensato potesse trattarsi di deepfake generati con l'intelligenza artificiale, se non che le immagini sono state diffuse dalla fotografa ufficiale di Macron, Soazig de La Moissonnière.

L'immagine "virilista" di un "guerrafondaio"

In un momento in cui il presidente francese ha fatto sfoggio di posizioni decisamente assertive sul piano dell'opposizione alla Russia - non escludendo la possibilità di inviare truppe francesi direttamente al fronte di guerra - le foto che lo mostrano in un atteggiamento così combattivo assumono un rilievo preciso, che non sfugge ad osservatori e cittadini.

Immagini che fanno "parte della virilità neo-populista a cui alcuni leader sono affezionati oggi, a partire dal maestro del genere (fino ad ora) Vladimir Putin", scrive su X Éric Anceau, professore di storia all'Università della Lorena. Al tema del virilismo e quindi del machismo si collega la deputata dei Verdi Sandrine Rousseau parlando di "sconfitta per il progressismo" e "povertà di comunicazione politica".

Rincara la dose Jonathan Bouchet-Petersen, editorialista politico di Libération, per il quale le foto rappresentano "una scelta di comunicazione piuttosto sconcertante" mentre Macron appare sempre più "un guerrafondaio". "Sarebbe stato preferibile se la foto fosse stata davvero il prodotto di un utente sfacciato dei social media", come peraltro afferma di aver ipotizzato inizialmente, commenta Petersen.

Brigitte Macron, moglie del presidente, aveva rivelato in un'intervista rilasciata l'anno scorso l'allenamento regolare di boxe cui il capo dell'Eliseo si dedica 2 volte a settimana. Sui social si rincorrono anche tesi secondo cui i muscoli di Macron sarebbero stati modificati per farlo apparire più prestante, proponendo come termine di paragone scatti che lo ritraggono in pose decisamente meno muscolari.

#Macron #boxe #boxeur

Photo officielle de Macron en boxeur communiquée par l'Élysée le mercredi 20 mars 2024.

Ils vous prennent pour des cons, mais vous êtes encore 18% à vouloir voter pour lui ou pour ses sbires ! pic.twitter.com/mCQ5quRSmm — Tout sur Limonov (@JosDomi77504002) March 20, 2024

Non sono mancati commenti più leggeri e meno critici nei confronti della scelta del presidente: in molti ironizzano semplicemente sulla "insospettabile prestanza" di Macron astenendosi da più analitici giudizi politici. La tendenza al personalismo della politica, portato allo stremo dalla viralità e dal culto dell'immagine sui social, è giunta al punto per cui discussioni di politica estera passano anche da uno scatto Instagram.