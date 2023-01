Italia e Francia pronte a inviare lo scudo anti aereo Mamba all'Ucraina

All'indomani dell'ultima pioggia di missili russi che ha colpito l'Ucraina, e a 48 ore dall'ok all'invio di carri armati occidentali, Francia e Italia potrebbero dare il via libera alla fornitura a Kiev del sistema di difesa aerea Samp/T, chiamato anche Mamba. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ne discuterà in queste ore con l'omologo francese Sebastien Lecornu. Secondo quanto riporta Euractiv, l'invio dello scudo antimissili dovrebbe essere imminente.

Progettato per affrontare attacchi da crociera o balistici, e colpire aerei da combattimento o droni, il Mamba è un'arma supersonica in grado di raggiungere un bersaglio a medio raggio fino a un'altitudine di 20 chilometri e a una distanza di oltre 100 chilometri. Sia l'Italia, sia la Francia, ne hanno schierati una dozzina nei propri territori (e in Romania, nell'ambito di un accordo Nato) per difendere siti strategici. Il sistema che potrebbe essere inviato in Ucraina dovrebbe assemblare pezzi da entrambi i Paesi, in modo da equilibrare lo sforzo.

Kiev ha chiesto di avere il Samp/T a novembre, in una sorta di lista della spesa che conteneva carri armati e aerei da combattimento. Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sugli alleati per fare in modo che l'Ucraina riceva progressivamente degli armamenti già integrati nella Nato: Washington ha dato il buon esempio prima con i Patriot e poi promettendo i tank Abrams, Berlino è andata a ruota con i Leopard 2. Adesso, spetta a Roma e Parigi fare la loro parte, dato che sui jet si prevedono tempi più lunghi. Fonti francesi assicurano che ormai per l'ok definitivo si tratta solo di dettagli. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron potrebbero sfruttare l'occasione per una comunicazione congiunta che controbilanci le tensioni diplomatiche sui migranti.