"Mamma, sto morendo, ti amo": l'audio di una vittima del rogo in discoteca

"Mamma vi amo, sto morendo, mamma vi amo", queste le ultime parole pronunciate da una ragazza durante gli incendi nelle tre discoteche della Murcia, in Spagna. Un testamento audio inviato alle 6 del mattino alla madre, prima di morire. A diffondere il messaggio sui social, il padre della vittima, una ragazza di 28 anni di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, andata in città con diversi amici per ballare.

"Erano venuti qui perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche; sono venuti all'alba. Era la seconda volta che veniva" ha raccontato il padre Jairo. “Ha inviato un audio a sua madre dicendo cosa stava succedendo, che se ne stava andando. E si sentivano le grida, non riuscivano a respirare”.

Nella registrazione si sentono anche urla e grida di paura, c'è chi chiede di accendere le luci per potere vedere l’uscita. Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio dell'incendio è saltata la corrente. L’incendio ha causato la morte di 13 persone, mentre altre 4 sono rimaste intossicate, 15 i dispersi.

Strage in Spagna: in fiamme tre locali notturni, i morti salgono a tredici

Secondo le primissime informazioni il fuoco sarebbe divampato prima nei locali della Fonda Milagros, a causa di un cortocircuito, poi si sarebbe propagato all’adiacente Sala Teatre e da questa alla cosiddetta Golden, frequentata dalla comunità latina.

