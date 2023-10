Spagna, incendio in una discoteca provoca una strage: almeno 7 morti

È di almeno 7 morti e 4 feriti il bilancio dell'incendio divampato questa mattina, domenica 1° ottobre, nella discoteca 'Teatre' della città sudorientale spagnola di Murcia. I feriti - due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 - presentano sintomi da intossicazione da fumo, secondo quanto reso noto dai soccorritori intervenuti sul posto.

Al momento non si esclude la possibilità che l'incendio abbia causato altre vittime. I soccorritori sarebbero infatti alla ricerca di molte persone di cui non si sa ancora nulla. Le cause del rogo sono sconosciute. La vicepresidente del governo Yolanda Diaz ha fatto sapere su X (ex Twitter) di seguire con "preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto - ha scritto - va a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie".

Siguiendo con preocupación las noticias sobre la tragedia sucedida en Murcia. Mi cariño a todas las personas afectadas y mis condolencias a familiares y amigos de los fallecidos. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 1, 2023

L'incendio è scoppiato tra le 6 e le 7 del mattino nel quartiere di Las Atalayas, una zona molto viva alla periferia della città, e si sarebbe esteso ad altre due discoteche: Golden e Fonda. Il sindaco di Murcia, José Ballesta, ha fatto sapere che sei dei sette corpi sono stati ritrovati all'interno del locale 'Teatre', ma non ha precisato dove è stato ritrovato il cadavere della settima vittima. "Al momento le ricerche continuano", ha dichiarato Ballesta nell'area degli eventi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

Murcia si trova nella zona sud-est della Spagna, a una 40ina di chilometri dal mar Mediterraneo. Con circa 450mila abitanti è la settima città spagnola per popolazione ed è la capitale della comunità autonoma di Murcia.