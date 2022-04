Nel Donbass la battaglia dei droni potrebbe decidere l'esito della guerra

A decidere le sorti della guerra per il controllo del Donbass potrebbero essere i droni. L'esercito russo sta aumentando in maniera considerevole l'utilizzo di questi mezzi senza pilota per indirizzare al meglio il fuoco della sua artiglieria e centrare meglio le truppe ucraine. Mosca utilizza gli Orlan-10 per esplorare le posizioni difensive del nemico, si tratta di droni che hanno un costo stimato di circa 90mila euro, che sono dotati di telecamere a infrarossi in grado di individuare i bersagli con grande precisione anche di notte e che trasmette i video in tempo reale ai cannonieri russi grazie a una rete cellulare.

Come spiega il Times nonostante la sua apertura alare di tre metri, l'Orlan-10 vola a quote relativamente basse, e questo lo rende vulnerabile agli attacchi, e le forze ucraine hanno affermato di averne abbattute quattro nel Donbass soltanto ieri e in tutto 166 droni dall'inizio del conflitto. Ma essendo così economici il vantaggio di Mosca è che può rimpiazzarli facilmente. Come ha spiegato al quotidiano britannico Justin Bronk, un ricercatore senior del Royal United Services Institute (Rusi), un fattore chiave nella fase successiva della guerra dipende dalla capacità di Mosca di assicurarsi una fornitura di Orlan-10 a un ritmo più veloce del loro abbattimento.

"Se hai un drone economico disponibile in commercio come un quadricottero o un multicottero con un feed della telecamera, allora il tuo fuoco di artiglieria o mortaio altrimenti abbastanza impreciso può essere rapidamente corretto su un bersaglio", ha detto, sottolineando che si tratta di "un modo molto economico per aumentare in modo massiccio l'efficacia del fuoco". Il ricercatore ha sottolineato che anche se gli ucraini hanno abbattuto molti degli Orlan-10, “uno dei fattori importanti che si verificheranno nei combattimenti in questa fase della guerra sarà se i russi hanno abbastanza droni per continuare a fare avvistamenti di artiglieria e fornire un quadro della situazione alle colonne mentre avanzano".

E anche l'Ucraina sta accrescendo la sua disponibilità di droni, grazie soprattutto agli aiuti internazionali. Gli Stati Uniti hanno donato un centinaio di droni Switchblade "kamikaze" a Kiev e hanno addestrato un certo numero di soldati ucraini su come usare queste armi. Gli Switchblade sono abbastanza piccoli da stare in uno zaino, si lanciano da un tubo e quando si schiantano contro il proprio bersaglio fanno esplodere la loro testata. Questi droni hanno una portata di 25 miglia e possono essere utilizzati per distruggere veicoli corazzati e carri armati.