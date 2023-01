Nuova protesta contro le pensioni: la Francia schiera 11mila poliziotti

Ci saranno 11mila poliziotti e gendarmi a presidiare le strade francesi il 31 gennaio in occasione della seconda giornata di mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati per protestare con la riforma del governo di Emmanuel Macron che, tra le altre cose, innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin.

Dopo il successo delle manifestazioni del 19 gennaio, anche questa volta si attende una larga partecipazione di lavoratori e studenti allo sciopero. Settori come scuole, trasporti pubblici, centrali elettriche e raffineri dovrebbero subire forti perturbazioni. La proposta di legge è sbarcata oggi in commissione all'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento di Parigi, con i deputati di opposizione che annunciano battaglia. Ma, scrive Le Monde, anche tra le file della maggioranza comincia ad aprirsi qualche crepa. Del resto, la stragrande maggioranza dei francesi si oppone al progetto di Macron, che mira a far risparmiare alle casse pubbliche circa 18 miliardi di euro entro il 2030 grazie alla riforma.

Nonostante la forte opposizione, la premier Elisabeth Borne ha dichiarato che l'innalzamento a 64 anni dell'età pensionabile non è "più negoziabile". Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento della pandemia da Covid-19, la riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, il leader liberale si era comunque impegnato dinanzi agli elettori a farla varare al più presto in caso di rielezione.