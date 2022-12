La Francia finanzia due navi per soccorrere i migranti. Ma nella Manica

L'emergenza migranti non riguarda solo il mar Mediterraneo. Il canale della Manica, il braccio di mare che separa la Francia dalla Gran Bretagna, nel solo 2022 è stato attraversato illegalmente da oltre 40mila migranti, secondo le stime del Regno Unito. Assieme alle traversate riuscite ce ne sono tante altre fallite, con sempre più persone che perdono la vita nel tentativo di raggiungere le coste inglesi. E il governo di Parigi, finito nella bufera per alcuni casi di mancato soccorso, sembra intenzionato ad agire.

L'Eliseo ha fatto sapere che mobiliterà due navi per le operazioni di ricerca e soccorso delle barche di migranti in difficoltà. "Di fronte all'aumento del numero di tentativi di traversata, nonostante i rischi che corrono i migranti su imbarcazioni precarie, il governo ha deciso di rafforzare il sistema di salvataggio in mare a partire dalle prossime settimane", ha affermato il sottosegretario francese per il Mare.

"Nello specifico, due navi saranno dedicate a questa missione", ha affermato il rappresentante di Parigi che ha poi precisato che le due imbarcazioni saranno inviate il prima possibile per aiutare a salvare vite umane. Il piano di ricerca e salvataggio dei migranti, ha aggiunto, "coinvolgerà anche i droni" che "contribuirebbero a una migliore comprensione in tempo reale della situazione marittima, in particolare quando più barche tentano di attraversare contemporaneamente" il tratto di mare più trafficato del mondo.

La paura principale del governo francese è che l'arrivo del clima freddo, unito alle traversate in aumento, possa portare a maggiori rischi di gravi incidenti per i migranti. Solo tra lunedì e martedì di questa settimana, i servizi di emergenza francesi hanno soccorso 240 persone a bordo di piccole imbarcazioni dirette verso la costa meridionale dell'Inghilterra. Inoltre, è di pochi giorni fa la notizia che la polizia britannica ha arrestato un uomo sospettato di aver svolto un "ruolo chiave" nella morte di almeno 27 persone, di età compresa tra i 7 e i 47 anni, che a novembre sono annegate nel tentativo di attraversare la Manica a bordo di un gommone.

Secondo quanto riportato da diversi giornali e osservatori, i servizi di guardia costiera francesi e britannici si sono rimpallati la responsabilità del mancato soccorso dei naufraghi. Il quotidiano Le Monde ha affermato che i migranti hanno chiamato le autorità marittime francesi una quindicina di volte per chiedere aiuto senza ottenere nessuna assistenza.

In una telefonata di cui ha dato conto l'agenzia Afp, un migrante ha chiesto aiuto dicendo di trovarsi "in acqua". L'operatore ha risposto che non poteva aiutarlo perché si trovava in acque inglesi, ma il migrante ha insistito invano sul fatto che si trovava in acque francesi. La conversazione si è poi interrotta.