Anche l'Europa valuta la pillola anti-Covid: al via i test dell'Ema

L'Ema, l'agenzia europea dei medicinali, ha annunciato l'avvio della procedura di revisione continua (rolling review) del molnupiravir, comunemente noto come la pilloa anti-Covid. Se la procedura si concluderà con un esito positivio, presto nell'Ue potrebbe venire commercializzato tale farmaco.

Il molnupiravir (noto anche come MK 4482 o Lagevrio) è stato sviluppato dall'azienda statunitense Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento di Covid-19 negli adulti. La decisione di avviare i test, spiega l'Ema in una nota, si basa sui risultati preliminari di studi preclinici e clinici. I dati suggeriscono che la pillola può ridurre la capacità del coronavirus Sars-CoV-2 di replicarsi, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti Covid.

L'Agenzia valuterà più dati su qualità, sicurezza ed efficacia del prodotto, e la revisione continuerà "fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per consentire all'azienda di presentare una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio", la Aic, precisa l'authority europea. L'Agenzia valuterà la conformità di molnupiravir ai consueti standard Ue in materia di efficacia, sicurezza e qualità, aggiunge l'Ema. "Sebbene" l'ente regolatorio "non possa prevedere le tempistiche complessive dovrebbe essere necessario meno tempo del normale per valutare un'eventuale Aic, a causa del lavoro svolto durante la rolling review", conclude l'Ema.