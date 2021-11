Solo 4 Paesi Ue restano a basso rischio Covid

Buone notizie per l’Italia, cattive per quasi tutti gli altri Paesi europei. Nella sua consueta valutazione settimanale del rischio epidemiologico nel continente, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha inserito l’Italia nel gruppo dei Paesi “a bassa preoccupazione”, promuovendo il Belpaese rispetto alla settimana precedente e facendolo entrare nel ‘club’ di chi è riuscito a contenere meglio, almeno per il momento, la quarta ondata di coronavirus.

Dall’altra parte della ‘classifica’ del rischio Covid ci sono dieci Paesi europei in cui la situazione è “estremamente preoccupante”. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia.

Gli esperti Ue che lavorano nel centro con sede a Stoccolma hanno messo altri 13 Paesi nel gruppo che desta “forte preoccupazione”. Gli Stati caratterizzati da un rischio epidemiologico medio-alto sono: Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Romania e Slovacchia.

Per l’Ecdc la situazione è “moderatamente preoccupante” in altri tre Paesi: Cipro, Francia e Portogallo. Assieme all’Italia, gli Stati a “bassa preoccupazione” sono Malta, Spagna e Svezia. Rispetto alla settimana precedente, gli esperti Ue hanno segnalato la performance negativa di Belgio, Finlandia, Liechtenstein e Polonia, tutti e quattro passati a un livello di preoccupazione superiore. L’Italia fa invece parte del gruppo di Stati ‘promossi’ a una categoria inferiore di rischio epidemiologico.

Il metodo utilizzato dall’Ecdc per le categorie di preoccupazione mescola i valori assoluti (numero di casi, ricoveri e decessi), ma anche la loro recente evoluzione.