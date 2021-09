Terapie anti-Covid, da Commissione Ue nuovo contratto per l'acquisto di monoclonali

Dopo Roche e Glaxo, la Commissione europea chiude un terzo contratto per la fornitura di terapie anti-Covid a base di monoclonali. Lo ha annunciato Bruxelles, dopo l'accordo raggiunto con l'azienda farmaceutica americana Eli Lilly. "Continuiamo il nostro lavoro per prevenire la malattia con vaccini sicuri ed efficaci e allo stesso tempo ci assicuriamo di poterla curare con terapie", ha detto la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides.

Il contratto rientra tra le "5 promettenti terapie" annunciate nell'ambito della Strategia Ue sulle terapie per Covid-19. Il farmaco di Eli Lilly è attualmente in fase di revisione continua (rolling review) presso l'Agenzia europea del farmaco Ema. Diciotto Stati membri hanno sottoscritto l'appalto congiunto per l'acquisto di un massimo di 220mila trattamenti. "Ora - commenta Kyriakides - oltre il 73% della popolazione adulta in Ue è completamente vaccinata e questo tasso continuerà ad aumentare. Ma i vaccini non possono essere la nostra unica risposta a Covid. Le persone continuano a essere contagiate e ad ammalarsi. Con la firma odierna manteniamo il nostro impegno" per facilitare l'accesso ai farmaci all'avanguardia per pazienti Covid.

Quella di Eli Lilly è una combinazione di due anticorpi monoclonali (bamlanivimab ed etesevimab) per il trattamento di pazienti Covid che non richiedono ossigeno, ma sono ad alto rischio di malattia grave. In base al contratto quadro concluso, gli Stati membri possono acquistare il prodotto se e quando necessario, dopo l'autorizzazione condizionata di Ema o un'autorizzazione all'uso di emergenza a livello nazionale. Il contratto di acquisto congiunto di oggi segue quello firmato con Roche a marzo per una combinazione dei monoclonali casirivimab e imdevimab, e con GlaxoSmithKline a luglio per la fornitura di sotrovimab, sviluppato in collaborazione con Vir biotechnology. La strategia dell'Ue sulle terapie per Covid-19 è stata adottata il 6 maggio 2021.