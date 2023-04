I contadini polacchi in lotta contro Zelensky

Nel Paese più filo-ucraino d'Europa oggi potrebbe andare in scena una clamorosa contestazione contro Volodymyr Zelensky. Il leader del governo di Kiev è infatti atteso a Varsavia per un bilaterale con il suo omologo polacco, Andrzej Duda, e per ringraziare il Paese che dal primo giorno dell'invasione russa si è schierato apertamente con l'Ucraina, anche al costo di rompere l'alleanza storica con l'Ungheria. Ma ad accogliere Zelensky, oltre alle autorità, potrebbe esserci una folla di agricoltori polacchi in collera.

L'ira dei contadini è dovuta all'ingresso in Polonia di ingenti quantità di merci ucraine che, a detta delle organizzazioni di categoria, stanno facendo crollare i prezzi dei prodotti locali. Le aziende del comparto del grano, in particolare, accusano il ministro dell'Agricoltura, Henryk Kowalczyk, di non aver attuato l'accordo firmato con gli agricoltori per risolvere il problema che il settore ha dovuto affrontare con il grano ucraino che ha invaso il mercato polacco.

Il problema nascerebbe dalle cosiddette 'corsie verdi' di solidarietà istituite dall'Ue lo scorso anno per facilitare le esportazioni di grano dall'Ucraina devastata dalla guerra. Da allora enormi flussi di grano ucraino a buon mercato sono finiti nei Paesi dell'Europa centrale, con evidenti effetti negativi sulle tariffe e dunque sulle tasche degli agricoltori.

Anche l'Ue ha recentemente introdotto sostegni per oltre 56 milioni di euro per gli agricoltori bulgari, polacchi e romeni colpiti dalla concorrenza ucraina. Ma tali misure non sono bastate a placare la rabbia dei lavoratori.

Il ministero dell'Agricoltura e i rappresentanti del movimento degli agricoltori di recente hanno firmato un accordo congiunto sulle misure volte a fermare l'eccessivo afflusso di grano dall'Ucraina e compensare i produttori per le loro perdite. Tuttavia, a detta degli agricoltori, l'intesa non solo non è stata attuata, ma le importazioni agricole dall'Ucraina stanno addirittura crescendo. Di qui la scelta dei contadini di scendere in piazza a Varsavia proprio in occasione del bilaterale con il leader ucraino per protestare contro la linea di Varsavia, accusata dai contadini di non fare gli interessi della propria gente.