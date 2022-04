Fuga dalle sanzioni, coda di camion russi da 80 chilometri al confine della Polonia

Una coda di camion lunga 80 chilometri si è formata al confine tra Polonia e Bielorussia poiché gli autisti russi e bielorussi stanno cercando di lasciare l'Ue in vista della scadenza delle sanzioni di sabato. L'Ue ha vietato ai camion dalla Russia e dalla Bielorussia - tranne quelli che trasportano medicine, posta o prodotti petroliferi - di entrare o rimanere sul suo territorio.

La sanzione fa parte delle misure prese dopo l'invasione della Russia di Vladimir Putin in Ucraina. Alcuni camionisti sono rimasti bloccati fino a 33 ore, successivamente i tempi di attesa si sono ridotti fino a 12 ore, ha riferito Adam Easton della Bbc a Varsavia: "Ci sono molti chilometri da percorrere... quindi non è realistico" attraversare il confine in tempo, ha detto un autista bielorusso.

Tuttavia, non è chiaro cosa accadrà a migliaia di altri camion dei due Paesi sanzionati che sono ancora attualmente sul territorio dell'Ue. Una possibilità è che vengano sequestrati dalle autorità nazionali. Un funzionario polacco che rappresenta i gruppi di trasporto ha però espresso preoccupazione per il fatto che una tale mossa possa portare a misure simili contro i camion polacchi che utilizzano la Russia e la Bielorussia mentre tornano a casa.