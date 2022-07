"Mostrano cartoni animati pornografici", parte la rivolta contro l’educazione sessuale

Le lezioni di educazione sessuale sono diventate un caso a Glasgow, con centinaia di persone che sono scese in strada per protestare contro l'insegnamento della materia nelle scuole secondarie. I manifestanti si lamentano del fatto che ai giovani sarebbero stati mostrati dei cartoni animati che mostrano atti sessuali espliciti, e che alcuni di loro siano stati sottoposti a dei sondaggi sulla loro vita sessuale. Stef Shaw, un membro della campagna Leave Our Kids Alone che ha contribuito a organizzare la manifestazione, ha descritto l'iniziativa delle scuole come "disgustosa" e ha affermato che starebbe causando problemi reali agli alunni e ai genitori.

"L'indottrinamento su questa educazione sessuale sta lasciando molti bambini traumatizzati e ha portato molti genitori a ritirare i propri figli dall'istruzione scolastica per essere istruiti a casa. Non è diritto delle scuole decidere quale sia la fase e l'età- appropriato per i nostri figli, questo è un lavoro per genitori e tutori”, spiega l’organizzatore. "Sì, dovrebbe esserci educazione sessuale all'interno delle scuole, insegnando le basi ma non materiale pornografico sordido ed esplicito che spaventa o allarma i bambini o i genitori. In aggiunta, sto ricevendo anche grandi quantità di messaggi privati da genitori e tutori molto irritati dalle indagini sull'educazione sessuale in tutta la Scozia”, ha continuato Shaw.

Secondo i manifestanti porre a bambini al di sotto dell'età del consenso domande sul numero di partner sessuali che hanno avuto o sul fatto se abbiano o meno avuto rapporti sessuali è sbagliato a tutti i livelli. "Non faresti nemmeno agli adulti le domande che venivano poste ai bambini in questi sondaggi sul sesso", ha dichiarato Catriona Taylor, una preside in pensione di Edimburgo,secondo cui "il fatto che agli adolescenti minorenni venissero poste domande sulla loro attività sessuale ha lasciato intendere che andava bene fare sesso a 13 anni". La ex preside ha anche espresso preoccupazione per gli oggetti mostrati ai bambini durante le lezioni di educazione sessuale. "Alcuni dei materiali sono totalmente inappropriati, sono sessualmente espliciti e, secondo quanto riferito dai genitori, stanno causando imbarazzo, confusione o nel peggiore dei casi traumatizzati dai bambini”, ha aggiunto.

"Dato che i genitori sono i primi educatori dei loro figli, è loro diritto decidere quando è opportuno che il loro bambino impari le relazioni sessuali. E come insegnante è contrario ai miei principi morali insegnare questo materiale insidioso, e mi rifiuto di farlo così”, ha continuato Taylor. Un portavoce del governo scozzese ha dichiarato: "Le relazioni, la salute sessuale e le risorse per la genitorialità sono state sviluppate per consentire a bambini e giovani di costruire relazioni positive man mano che crescono e maturano. È buona pratica che gli insegnanti si consultino con genitori e tutori sulle lezioni proposte di Rshp e risorse in anticipo”.

Tuttavia, “se i genitori o i tutori ritengono che il contenuto non sia appropriato, possono discutere il ritiro di un alunno dalle lezioni”. "Indagini sulla salute e sul benessere come questa non sono nuove, non sono esclusive della Scozia. La partecipazione è volontaria. Queste indagini svolgono un ruolo cruciale nel fornire prove sulla salute e il benessere dei bambini e dei giovani, comprese le questioni relative al cibo e alla nutrizione, al sonno, alle relazioni, bullismo, salute sessuale, uso di sostanze, attività fisica, nonché uso dei social media e salute e benessere mentale ed emotivo", ha concluso il portavoce.