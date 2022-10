Capo della diplomazia Ue chiama “giungla” il resto del mondo: Emirati Arabi convocano ambasciatore

Il discorso nel quale il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, ha definito l’Europa “un giardino” e il resto del mondo “una giungla” continua a suscitare tensione e reazioni indignate. L’ultima in termini di tempo è quella degli Emirato Arabi Uniti che hanno convocato l’ambasciatore Ue nel Paese mediorientale per comunicargli direttamente lo sconcerto del governo di Abu Dhabi.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha inoltre affermato che le osservazioni di Borrell sono “inappropriate e discriminatorie” e “contribuiscono a un peggioramento del clima di intolleranza e discriminazione in tutto il mondo”, ha riferito l'agenzia di stampa statale del Paese.

Nel suo discorso a Bruges all’inaugurazione della nuova Accademia diplomatica europea, Borrell ha definito l'Europa “un giardino” e la maggior parte del mondo "una giungla” che “potrebbe invadere il giardino”. “I giardinieri dovrebbero prendersi cura del giardino, ma non lo proteggeranno costruendo muri. Un bel giardinetto circondato da alte mura per evitare che la giungla entri non sarà una soluzione. Perché la giungla ha una forte capacità di crescita e il muro non sarà mai abbastanza alto", ha affermato Borrell.

“Gli europei devono essere molto più coinvolti con il resto del mondo. Altrimenti, il resto del mondo ci invaderà”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea. “Siamo persone privilegiate”, ha ammesso, ma “non possiamo pretendere di sopravvivere come un'eccezione. Deve essere un modo per sostenere gli altri che affrontano le grandi sfide del nostro tempo”, ha concluso Borrell.

In una conferenza stampa successiva al discorso, Borrell ha negato che il suo messaggio fosse razzista o colonialista. I commenti avevano lo scopo di respingere l'idea di “fortezza Europa” e di incoraggiare gli studenti a impegnarsi con il mondo, ha affermato il capo della diplomazia.