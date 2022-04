“Dare asilo nell'Ue ai soldati russi che disobbediscono e lasciano il fronte”

Garantire l’asilo politico ai disertori dell’esercito russo. Questa è l’idea che si sta facendo strada nell’Unione europea per mettere ancora più in difficoltà le forze armate di Mosca, già sorprese dalla resistenza del popolo e dei soldati ucraini. Il progetto di concedere la protezione internazionale prevista per chi scappa dalla guerra anche ai membri dell’esercito aggressore che scelgono di deporre le armi è stata avanzata nelle ultime settimane da alcuni europarlamentari. Ora viene sostenuta apertamente dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

"Ho solo un messaggio per i soldati russi sul campo di battaglia: se non volete partecipare all'uccisione dei vostri fratelli e sorelle ucraini e se non avete alcun desiderio di diventare dei criminali - ha detto il numero uno del Consiglio europeo - allora deponete le armi, smettete di combattere e lasciate il campo di battaglia”. L’invito è arrivato nel corso di un dibattito nella sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“Sono al corrente, cari deputati, che alcuni di voi hanno suggerito di concedere asilo a quei soldati russi che disobbediscono agli ordini russi”, ha aggiunto l’ex premier belga e attuale presidente dell’istituzione Ue. “A mio parere - ha sottolineato - questa è un'idea preziosa alla quale si dovrebbe dare seguito” perché “in questo momento dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare queste atrocità”.

“Questa guerra è una tragedia umana”, ha aggiunto Michel in un altro passaggio del discorso in Aula. “Oltre 10 milioni di persone sono fuggiti dal conflitto in Ucraina”, di questi “più di 6 milioni sono sfollati interni, mentre oltre 4 milioni sono fuggiti nell'Ue, per lo più donne e bambini”. “Li accogliamo con dignità e solidarietà perché il popolo ucraino merita il nostro sostegno e continueremo a offrire loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, compresi alloggio, istruzione e assistenza sanitaria”, ha garantito Michel.