Follia ad Amsterdam: prende in ostaggio un uomo all’Apple store e chiede riscatto in criptovalute

Aveva chiesto un riscatto di 200 milioni in criptovalute il 27enne che nel pomeriggio di ieri è entrato armato di pistola nell’Apple store di Leidseplein, una delle piazze principali del centro di Amsterdam. Una volta preso in ostaggio un cittadino britannico di 44 anni, il sequestratore aveva minacciato di farsi esplodere se le sue richieste non fossero state soddisfatte. L’intervento della notte della polizia olandese si è concluso con un tentativo di fuga del sequestratore, bloccato da un veicolo delle forze dell’ordine che lo ha investito davanti agli occhi, e agli smartphone, dei residenti barricati in casa. Il 27enne si trova ora in ospedale.

Al momento dell’irruzione del sequestratore nell’Apple store, intorno alle 17 e 40, circa 70 persone si trovavano all’interno del punto vendita di iPhone e computer portatili. Nel fuggi fuggi generale un solo uomo è rimasto sotto tiro del sequestratore, mentre altre quattro persone si sono nascoste in un ripostiglio durante l’intero sequestro. “Il sospetto ha sempre puntato una pistola contro il suo ostaggio e ha minacciato di farsi saltare in aria”, hanno raccontato le forze dell’ordine.

Poco prima delle 23, secondo la ricostruzione dei media locali, l'ostaggio è riuscito a scappare, inseguito dal sequestratore che è stato bloccato dalla polizia. Le forze dell’ordine, incerte sull’effettiva capacità del sequestratore di farsi saltare in aria, si sono trovate costrette a investire l’uomo con un veicolo e poi a lasciarlo ferito a terra per alcuni minuti mentre un robot controllato a distanza lo perquisiva. Accertata l’assenza di cariche esplosive, l'uomo è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono state ancora rese pubbliche.

L'emittente locale AT5 ha rivelato di essere stata contattata dall'uomo armato mentre si trovava nel negozio Apple e di aver ricevuto foto che mostravano quelli che sembravano essere esplosivi attaccati alla sua giacca. L'emittente ha detto di aver inviato le foto direttamente alla polizia.