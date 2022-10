Un alligatore vivo nella valigia di un uomo d'affari: la scoperta all'aeroporto

Quando la valigia è stata scansionata ai controlli di sicurezza, gli addetti della dogana hanno fatto fatica a comprendere di cosa si trattasse, ma hanno voluto vederci chiaro. Così, una volta aperta, hanno scoperto che dentro c'era nascosto un alligatore, ancora in vita. E non un alligatore qualsiasi, ma un raro esemplare albino, che sul mercato nero può valere oltre i 75mila euro. È successo all'aeroporto di Monaco, in Germania.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della dogana, a trasportare il rettile è stato un uomo d'affari di 42 anni proveniente dagli Stati Uniti e diretto a Singapore. L'uomo è stato fermato dalla polizia tedesca e denunciato per traffico illegale di animali. L'alligatore, scrive Nos, era completamente avvolto in una pellicola trasparente che gli impediva di muoversi e respirava grazie a due fori nell'involucro all'altezza delle narici. Lungo circa 1 metro, è stato liberato grazie all'intervento di un veterinario e portato in un centro specializzato per rettili. Secondo gli esperti, è sorprendente che non sia morto durante la traversata oceanica.

Tutti i coccodrilli sono specie protette. Questo tipo di alligatore proviene dalle paludi della Florida e della Louisiana, ed era a rischio estinzione negli anni '70. La specie è tornata a ripopolarsi grazie a dei programmi di riproduzione promossi dagli Stati Uniti.