"È ora che l'Africa sia risarcita dall'Europa per lo schiavismo"

"È tempo che l'Africa sia risarcita" dai Paesi europei per la tratta degli schiavi. Lo ha detto il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, aprendo i lavori del "Reparations and racial healing summit", vertice promosso dall'Unione africana ad Accra.

Il tema non è nuovo: già nel 1999, proprio ad Accra, una commissione stabilì che l'Occidente avrebbe dovuto pagare risarcimenti pari a 777mila miliardi di dollari per la tratta degli schiavi transatlantica, che è durata per un periodo di 400 anni e che ha colpito 20 milioni di africani, la più grande migrazione forzata della storia e una delle più disumane, secondo l'Onu.

Il leader del Ghana ha affermato che gli effetti della tratta degli schiavi sono stati "devastanti" per il Continente e la diaspora, e che l'intero periodo della schiavitù ha soffocato "il progresso economico, culturale e psicologico dell'Africa". Akufo-Addo ha puntato il dito contro i presunti doppi standard utilizzati a livello internazionale quando si è trattato di affrontare i torti storici subiti da altre popolazioni: “I nativi americani hanno ricevuto e continuano a ricevere risarcimenti. Le famiglie nippo-americane, che furono incarcerate nei campi di internamento in America durante la Seconda guerra mondiale, ricevettero riparazioni. Gli ebrei, sei milioni dei quali morirono nei campi di concentramento della Germania hitleriana, ricevettero risarcimenti, comprese sovvenzioni e sostegno per la patria", ha detto.

Il presidente ghanese ha anche ricordato che, finora, gli unici a ricevere risarcimenti per la tratta degli schiavi sono stati gli stessi schiavisti. E' il caso di Haiti, che nel 1825 dovette pagare risarcimenti per un importo di 21 miliardi di dollari agli schiavisti francesi dopo la rivoluzione haitiana. Akufo-Addo ha aggiunto che, oltre ai risarcimenti, "l'intero continente africano merita le scuse formali delle nazioni europee coinvolte nella tratta degli schiavi per i crimini e i danni che hanno causato alla popolazione, alla psiche e all'immagine degli africani in tutto il mondo". Parole che rilanciano il dibattito sul colonialismo in un momento in cui l'Europa sta cercando di riannodare le relazioni con l'Africa a fronte dell'azione egemonica della Cina nel Continente.