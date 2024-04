La città che vuole istituire la giornata di 26 ore: "Più tempo per stare in famiglia"

Quante volte ci sembra di non avere mai il tempo di fare tutte le cose che vorremmo, e che la nostra giornata finisca troppo in fretta. C'è un sindaco che ha pensato di risolvere questo problema, piuttosto comune, con un rimedio tanto semplice quanto bizzarro: aggiungere due ore alla giornata a e farla diventare di 26. Può sembrare un scherzo ma è vero.

Wenche Pedersen, la prima cittadina di Vadso, città del nord della Norvegia al confine con la Russia, ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere il permesso di mettere in atto la sua idea. La Norvegia non è un Paese membro dell'Ue, ma fa parte dello Spazio economico europeo, partecipa al Mercato unico, quindi in parte è sotto l'autorità dell'esecutivo comunitario. "Attraverso il nostro progetto 'MOREtime' (più tempo, ndr), intendiamo celebrare e promuovere questo stile di vita unico, offrendo alle persone l'opportunità di godere di più tempo di qualità dedicandosi ad attività come la pesca, la caccia, l'apprendimento di nuove lingue o semplicemente stando con i propri cari", ha scritto Vadsø in una lettera.

"Qual è l'aspetto positivo del vivere qui? È il tempo", ha detto la sindaca al giornale specializzato in affari europei Politico. "Non corriamo dietro agli autobus o ai treni, non dobbiamo impiegare molto tempo per andare al lavoro e così via", ha aggiunto. "Siamo molto soddisfatti di vivere in una parte della Norvegia dove abbiamo più tempo per stare con i nostri amici, con la nostra famiglia e insieme". Su come funzionerebbe in concreto la cosa però non ci sono ancora i dettagli. Certo in Norvegia ci sono dei luoghi in cui in alcuni periodo dell'anno il sole non tramonta che per poche ore o in cui è quasi sempre buio, ma questo non cambia il fatto che il calendario è fatto da 365 giorni da 24 ore. Ai dettagli "non ci abbiamo pensato molto", ha ammesso Pedersen.

"L'orologio passerà da 12 a 13... e dobbiamo vedere come andrà. Non credo che ci diranno di sì, quindi non abbiamo pensato a tutti i dettagli".