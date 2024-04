Accuse alla moglie, Sanchez non si dimette e sfida la "macchina del fango"

Pedro Sanchez resta alla guida del governo spagnolo. Al termine dei cinque giorni di riflessione annunciati con una lettera sui social, il premier socialista ha deciso di non dar seguito alle dimissioni, minacciate in seguito all'apertura di un'indagine giudiziaria sulla moglie: "Esigere una resistenza incondizionata significa focalizzare l'attenzione sulle vittime e non sugli aggressori. Questa campagna diffamatoria non si fermerà", ha spiegato il leader. Prima di ringraziare gli spagnoli "per le manifestazioni di solidarietà ricevute". Ed è proprio "grazie a questa mobilitazione", ha aggiunto Sanchez, che "ho deciso di continuare a guidare" il Paese.

Le accuse alla moglie

Dietro la minaccia di dimissioni di Sanchez c'è un'indagine aperta da un giudice di Madrid nei confronti di sua moglie, Begoña Gómez, per presunti favori che la donna avrebbe ottenuto dal governo per le sue attività commerciali. L'indagine parte da una denuncia di Manos Limpias (Mani pulite in italiano), un'associazione che ha come scopo quello di combattere la corruzione nel mondo politico e imprenditoriale, ma che secondo molti è una sorta di braccio armato della destra spagnola per colpire con accuse diffamanti gli avversari.

In Spagna, singoli cittadini o organizzazioni possono presentare denunce legali anche quando non sono stati direttamente colpiti dal presunto atto criminale. Manos Limpias fa da tempo uso di questo strumento per portare avanti le sue battaglie, spesso con prove inesistenti o controverse. Nel 2021, un tribunale ha ritenuto "Manos Limpias colpevole di aver utilizzato la minaccia di azioni legali e campagne diffamatorie per estorcere banche e aziende", ricorda il quotidiano Politico. La condanna è stata poi annullata quest'anno dalla Corte suprema, anche se i giudici hanno tenuto a precisere che, sebbene non via sia un crimine imputabile, l'organizzazione porta avanti delle operazioni eticamente "riprovevoli".

Il caso della moglie di Sanchez sembra seguire lo stesso schema: i quotidiani spagnoli hanno pubblicato estratti della denuncia che mostrano la totale assenza di prove. Tutto si baserebbe su una sorta di teoria del complotto basata su ritagli di giornali. La stessa Manos Limpias ha in queste ore ammesso che la causa potrebbe essere basata su "notizie false". Eppure, la magistratura di Madrid, città dche da tempo è il bastione della destra anti-Sanchez, ha voluto aprire lo stesso un'indagine.

L'annuncio delle dimissioni

Sanchez ha risposto a muso duro, pubblicando una lettera su X in cui ha minacciato le dimissioni. "Stanno denunciando Begona non perché abbia fatto qualcosa di illegale, sanno benissimo che non è vero, ma perché è mia moglie", ha assicurato in una lettera. Tuttavia, "spesso dimentichiamo che dietro i leader politici ci sono le persone", ha aggiunto.

Non è la prima volta che Sanchez e la sua famiglia sono al centro di pesanti accuse, finora rivelatesi tutte infondate. Se gli avversari lo hanno dipinto più volte come un usurpatore, un traditore (per i suoi rapporti con gli indipendentisti catalani) o persino come un simpatizzante del terrorismo (per l'alleanza con un partito basco in cui figurano ex membri dell'Eta), la macchina della diffamazione sui social, alimentata da alcuni politici di Vox (il partito di ultradestra alleato di Giorgia Melono in Europa) è andata persino oltre, diffondendo voci secondo cui sua moglie è in realtà un uomo e che la sua famiglia è composta da trafficanti di droga che gestiscono una rete di prostituzione.

La strategia di Sanchez

Sanchez, dunque, ha avuto più di una ragione per giustificare la sua minaccia di dimissioni. Ma dietro questa mossa c'è chi ha visto anche una ben precisa strategia. Del resto, il leader socialista ha già dato prova in passato di saper sfruttare a proprio vantaggio le situazioni di crisi. "Ho imparato a dare il massimo fino a quando l'arbitro non fischia la fine della partita", ha raccontato in un'autobiografia pubblicata nel 2019 ("Manuale della Resistenza").

Lo si è visto più volte, prima quando ha ripreso le redini del suo partito quando ormai tutti i notisti politici lo davano per finito. Poi quando ha conquistato il potere nel giugno 2018 riunendo tutta la sinistra e i partiti basco e catalano. Sul gradino più alto di Madrid, Sanchez non ha avuto vita facile, e ha più volte indetto elezioni anticipate. Le ultime nel 2023, quando dopo aver perso malamente alle elezioni locali, decise di rimettersi subito in gioco: tutti i sondaggi lo davano per spacciato, assegnando una maggioranza netta all'alleanza tra i moderati del Partito popolare e la destra di Vox. Sanchez riuscì ancora una volta a ribaltare le previsioni, e a garantirsi un nuovo mandato.

Adesso, la vicenda della moglie. Secondo alcuni esperti, il leader socialista avrebbe alzato i toni in vista delle prossime elezioni europee e per recuperare i consensi persi per strada negli ultimi mesi. Secondo i sondaggi, se si andasse al voto domani, Sanchez ne uscirebbe molto indebolito. Inoltre, c'è chi pensa che il premier stia costruendo già un paracadute per il suo futuro fuori dalla Moncloa, il palazzo del governo, magari con una nomina a presidente del Consiglio europeo.