Bambini morti negli istituti religiosi, sfregiata con 'mani insanguinate' la statua di papa Wojtyla

Una serie di episodi di vandalismo, assieme a veri e propri attentati incendiari, stanno sconvolgendo la comunità cattolica canadese. Nel fine settimana, la statua di Giovanni Paolo II è stata imbrattata da manate di vernice rossa, a simboleggiare mani sporche di sangue, lasciate da una donna, ancora non identificata, che è stata vista mentre sporcava il monumento nella notte tra sabato e domenica. La scultura deturpata di papa Wojtyla si trova di fronte alla chiesa cattolica polacca del Santo Rosario nella città di Edmonton, capitale della provincia dell’Alberta.

The Pope John Paul II statue outside of the Holy Rosary Catholic Church in north Edmonton was vandalized. Church officials say they have security footage of the incident that occurred around 10 o’clock last night. #yeg pic.twitter.com/w3Mp0hkNnt