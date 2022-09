Bollette troppo alte: chiudono le piscine pubbliche

Il caro energia è un problema enorme per tutta Europa in questi mesi, non solo uno spauracchio italiano: con l'aumento dei costi energetici, molte aziende che gestiscono piscine comunali in Francia sono costrette a chiudere gli impianti per risparmiare denaro.

Di fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, che sta colpendo tutti gli aspetti della vita quotidiana come i servizi pubblici, anche le piscine devono stringere la cinghia. Questo lunedì, la società Vert Marine, che gestisce dozzine di piscine in Francia per conto delle autorità locali, ha annunciato la chiusura di diversi stabilimenti, almeno una trentina, ritenendo di non poter più far fronte a bollette vertiginose. La società Vert Marine ha dovuto chiudere "per un periodo temporaneo" un terzo dei suoi stabilimenti e collocare "il personale in disoccupazione parziale", ha spiegato in una nota.

La bolletta energetica di questa società è passata da "15 a 100 milioni di euro", ovvero "l'intero fatturato annuo dell'azienda". L'azienda, che ha discusso con le varie comunità locali a partire dal giugno scorso, non è stata in grado di trovare una soluzione in questa fase, ha detto all'AFP. L'alternativa sarebbe stata tripilcare i prezzi. Si rivolge quindi "alle autorità locali e governative affinché prendano le decisioni necessarie e senza precedenti per tornare a costi energetici sopportabili e per consentire l'assunzione di obblighi di servizio pubblico, e in primo luogo insegnare a nuotare in particolare ai bambini delle scuole", spiega l'azienda che conta 2.000 dipendenti.

Molto energivori, piscine e stabilimenti acquatici hanno visto esplodere i loro costi negli ultimi mesi. Secondo Urban France, rete che riunisce le metropoli e le grandi città francesi, dei 4.000 complessi acquatici in Francia, il 10% è gestito da una controllata del servizio pubblico. "In generale, la bolletta energetica nelle metropoli è raddoppiata, o anche di più", afferma l'ultimo report. Inoltre, "il 60% delle piscine pubbliche ha più di 30 anni, e ha un consumo elevato in termini di acqua, ventilazione, attrezzature, docce... Sono estremamente costose".