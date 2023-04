Condominio di 4 piani crolla nella notte a Marsiglia, poi le fiamme: cos'è successo

Almeno cinque persone sono rimaste ferite a Marsiglia nel crollo di un palazzo di quattro piani nel centro città. "Attualmente 33 persone sono state coinvolte" dal crollo e di queste "sei sono state ricoverate, bisogna prepararsi ad avere delle vittime", ha dichiarato il sindaco della città francese, Benoit Payan. Il crollo al numero 17 di rue Tivoli è avvenuto a mezzanotte e 40 e poco dopo un incendio si è sviluppato tra le macerie, ostacolando i soccorsi e la ricerca dei sopravvissuti.

"Un edificio in via Tivoli è crollato, provocando la caduta di parte" dei due stabili adiacenti, ha spiegato Payan aggiungendo che "attualmente c'è ancora un incendio tra le macerie che impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che potrebbero esserci sotto". Non si conosce ancora il numero di persone che erano nel palazzo al momento del crollo.

"Abbiamo un centinaio di uomini in azione: la priorità è ovviamente spegnere l'incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate", ha detto il viceammiraglio dei pompieri Lionel Matthew. Quanto agli edifici adiacenti, il sindaco di Marsiglia ha spiegato che "undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese". Le cause di quanto accaduto sono sconosciute, ma "ci sono forti sospetti che un'esplosione abbia causato il crollo", ha detto ad AFP il prefetto regionale Christophe Mirmand. L'ipotesi principale è quella di una fuga di gas. In mattinata a Marsiglia è atteso anche il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmani.

#Explosion | Une explosion s’est produite dans un immeuble du 5e arrondissement de #Marseille, rue #Tivoli, provoquant l’effondrement de l’immeuble de 4 étages. Les @MarinsPompiers et @Pompiers_13 sont sur place.

? Guillaume Quiquerez pic.twitter.com/8SLH9yXcI0 April 9, 2023

