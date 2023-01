Panico all'università, accoltellata una donna

Panico mercoledì 25 gennaio all'interno dell'università Paris cité dove una donna è stata accoltellata. Soccorsa, è in ospedale in gravi condizioni. L'aggressore è stato bloccato, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien che cita fonti dell'ufficio del procuratore di Parigi. Secondo le prime indicazioni l'aggressore avrebbe agito per un movente personale.

Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, mentre la vittima usciva da un ascensore. Il presunto aggressore era fuggito, ma è stato rintracciato dalla polizia pochi minuti più tardi.