Nella tragedia dei migranti in Grecia morti oltre 200 pakistani

Sarebbero almeno 209 i migranti pakistani morti nella tragedia dell'imbarcazione che si è rovesciata ed è affondata al largo della Grecia la scorsa settimana. Lo affermano i dati che un'agenzia investigativa pakistana ha condiviso con la Reuters. La cifra di 209 si basa su informazioni fornite da famiglie che si sono fatte avanti dicendo che un loro parente era salito a bordo dell'imbarcazione diretta dalla Libia verso la Grecia e risultava ancora disperso, ha detto l'Agenzia federale di investigazione (Afi). Il bilancio ufficiale dell'incidente è ancora di 82 morti e di 104 sopravvissuti, di cui 12 pakistani, ma secondo diversi testimoni a bordo dell'imbarcazione c'erano più di 400 persone.

La Fia è stata incaricata dal governo pakistano di gestire le indagini sulla tragedia. Si ritiene che centinaia di persone provenienti da diversi Paesi fossero a bordo della nave, in quello che è considerato il peggior disastro marittimo degli ultimi anni nella regione. Il Pakistan non ha ancora confermato ufficialmente quanti cittadini si trovavano a bordo della barca, ma ha avviato un'operazione di campionamento del Dna per aiutare la Grecia a identificare le persone morte. I dati condivisi dall'Aif mostrano che 181 persone provenivano dal Pakistan e 28 dal Kashmir amministrato dal Pakistan. I funzionari hanno raccolto i campioni di Dna da 201 famiglie. Secondo i testimoni, tra le 400 e le 750 persone erano ammassate sul peschereccio, lungo tra i 20 e i 30 metri, che poi si è rovesciato ed è affondato il 14 giugno, a circa 80 chilometri dalla città costiera meridionale di Pylos. L'Aif ha dichiarato che finora in Pakistan sono stati arrestati 29 sospetti trafficanti di esseri umani.