Sbarca in Russia con delle caramelle alla cannabis: rischia 7 anni di carcere

Un cittadino tedesco di 38 anni è stato arrestato dalla polizia russa all'aeroporto di San Pietroburgo con l'accusa di traffico di stupefacenti. L'uomo trasportava in valigia un sacchetto di caramelle contenenti cannabis, sostanza severamente vietata in Russia, e rischia adesso sette anni di carcere.

La vicenda potrebbe però andare al di là della semplice cronaca giudiziaria. Proprio in questi giorni, si parla di un possibile scambio di prigionieri tra Mosca e i Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Nel corso della controversa intervista della scorsa settimana con il giornalista statunitense Tucker Carlson, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato di voler richiedere il rilascio di Vadim Krasikov, incarcerato in Germania dopo aver ucciso un dissidente ceceno in un parco di Berlino nel 2019.

Il 38enne tedesco, dunque, potrebbe essere utilizzato dal Cremlino per ottenere la liberazione del killer russo. L'uomo, proveniente da Amburgo, si è difeso dall'accusa di traffico di droga sostenendo che le caramelle, che possono essere usate in Germania per scopi medici, gli servivano per placare l'ansia per il volo e che la visita in Russia era legata a una donna che aveva conosciuto online. In un primo momento, come mostra un video diffuso dalle autorità russe, l'uomo aveva cercato di convincere i responsabili della dogana di San Pietroburgo che le caramelle contenevano del vino.

Il caso ricorda l'arresto della giocatrice di basket professionista americana Brittney Griner nel febbraio 2022. L'atleta, che aveva une regolare prescrizione medica per l'uso della cannabis terapeutica negli Usa, era stata condannata dalla Russia a nove anni di carcere per traffico di droga dopo che all'aeroporto di Mosca era stata trovata nel suo bagaglio una piccola quantità di olio di cannabis all'interno di una sigaretta elettronica. Griner è stata rilasciata alla fine del 2022 in uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti in cambio del trafficante d'armi russo Victor Bout.