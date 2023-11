Vietate le sigarette elettroniche usa e getta entro il 2025

Entro il 2025, in Francia non sarà più possibile acquistare sigarette elettroniche usa e getta, le cosiddette "puff" colorate con vari gusti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese Aurélien Rousseau nell'ambito del Programma nazionale di controllo del tabacco, che prevede anche un ulteriore aumento delle tasse su sigarette e affini.

Secondo Rousseau, le puff "sono un'aberrazione sia dal punto di vista della salute pubblica che in termini di impronta ambientale". Secondo un rapporto dell'Osservatorio francese delle droghe e delle tossicodipendenze pubblicato nel marzo 2023, l'uso di sigarette elettroniche tra gli adolescenti è triplicato tra il 2017 e il 2022. Il 40% dei giovani ha cominciato a fumare attraverso le puff, e questo dato viene visto come la conferma che le sigarette elettroniche non riducono i rischi connessi al tabacco (come sostengono le case produttrici) ma li aumentano.

Il divieto dovrebbe essere approvato dal Parlamento transalpino senza sorprese, visto che il provvedimento è sostenuto da un fronte trasversale di deputati. Qualora il testo dovesse passare, spetterà poi alla Commissione europea stabilire se esso è in linea con le norme Ue. La Francia non è sola in questa crociata contro le sigarette elettroniche usa e getta: anche Germania, Belgio e Irlanda stanno lavorando su una legislazione simile.

Nel suo piano contro il fumo, Parigi ha previsto anche di aumentare il prezzo di un pacchetto di sigarette a 13 euro entro il 2027 (dagli attuali 11 euro di media) e di estendere le zone senza fumo alle spiagge, ai parchi, ai boschi e alle zone periferiche dei luoghi pubblici. In Francia, il fumo è responsabile della morte di 75mila persone all'anno, e rappresenta la principale causa di decessi prematuri.

