Gigio Donnarumma e compagna aggrediti, legati e derubati in casa: bottino da mezzo milione, malviventi in fuga

Notte di paura per il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma. Il calciatore e la sua compagna, Alessia Elefante, sono stati aggrediti, legati e derubati da alcuni uomini, che hanno fatto irruzione nella loro abitazione di Parigi. I malviventi sono scappati con un bottino da 500mila euro e al momento sono ancora in fuga.

Secondo quanto riportano i media francesi, il portiere del Paris Saint-Germain e la fidanzata sono poi riusciti a liberarsi, rifugiandosi in piena notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione. Il personale dell'albergo ha poi provveduto ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi. Il 24enne portiere italiano e la sua compagna, ovviamente sotto shock, sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine sulla vicenda.

Continua a leggere su Today.it...