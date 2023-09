Ragazzo investito da una Mercedes, poi picchiato e pugnalato: rapper condannato per omicidio

Il rapper francese Mhd è stato condannato a 12 anni di carcere per l'omicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto a Parigi nel 2018, in quella che secondo gli investigatori era stata una rissa tra bande rivali. Anche cinque altri imputati sono stati incarcerati per l'omicidio, ricevendo pene detentive comprese tra 10 e 18 anni. Altri tre uomini sono stati assolti.

Mhd, il cui vero nome è Mohamed Sylla, ha nuovamente insistito sulla sua innocenza nella dichiarazione finale, prima che la corte si ritirasse per emettere la sentenza dopo tre settimane di udienze. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui 18 anni di prigione, l'assoluzione per altri due imputati e verdetti dai 13 ai 20 anni di carcere per gli altri. Tutti si erano dichiarati non colpevoli.

La vittima era stata investita da una Mercedes, poi picchiata e infine pugnalata da un gruppo di persone, una dozzina, nel decimo arrondissement della capitale francese. Un uomo affacciato alla finestra aveva filmato l'aggressione e la Mercedes è stata in poco tempo identificata come quella del rapper.

