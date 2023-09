Il leader democristiano in tv vestito da drag queen: "In Italia sarebbe impossibile"

Quando Cindy Envy è salita sul palco, i telespettatori belgi sono rimasti a bocca aperta: dietro le vesti sgargianti e il trucco pesante di quella drag queen, si celava infatti Sammy Mahdi, il leader dei cristiano democratici fiamminghi, noto finora per le sue posizioni anti-progressiste sull'immigrazione e per il suo pugno duro contro i richiedenti asilo, nonostante le origini (il padre era un rifugiato iracheno). Sul palco di "Make up your mind", invece, Mahdi è apparso a suo agio nell'indossare tacchi a spillo e sventolare la bandiera Lbgtq.

"È il messaggio sociale trasmesso dallo spettacolo che mi ha spinto ad accettare questa avventura. E per fare chiarezza", ha detto. "Gli spettacoli di drag queen sono vietati nel Tennesse, negli Stati Uniti. In Italia questi programmi sono vietati in televisione. Molti diritti acquisiti vengono talvolta messi in discussione. Oggi toccherà alle drag queen e domani forse ai matrimoni gay. Dobbiamo continuare a combattere questa battaglia e se riesco a farlo con i tacchi da 20 cm, lo faccio con grande piacere", ha ironizzato. Per la cronaca, la prima puntata dello show, dove i vip fanno a gara travestendosi da drag queen, è stata vinta proprio da Mhadi. Chissà se la svolta progressista pagherà alle elezioni generali previste nel 2024.

