Padre sonnambulo abusa del figlio: "Non ero cosciente"

Un ex pubblico ministero di 52 anni è stato condannato a un anno e sei mesi di carcere per aver abusato sessualmente del figlio, che all'epoca dei fatti aveva otto anni. L'uomo si è difeso sostenendo di soffrire di sonnambulismo e che l'abuso è avvenuto mentre non era cosciente. Una versione alla quale la moglie, che lo ha denunciato subito dopo aver scoperto le violenze, non ha mai creduto. È successo in Germania, come riportano i media locali.

Il caso ha avuto una vasta eco nel Paese, con esperti giuridici che si sono interrogati se è possibile condannare una persona per un atto commesso mentre si è sonnambuli. Nel fatto specifico si parla di "sexsomnia", ossia di atti sessuali che avvengono in uno stato di incoscienza. Un'ex fidanzata dell'uomo ha sostenuto durante il processo di avere avuto l'impressione, durante la loro relazione, che il partner fosse affetto da questa forma di sonnambulismo.

La difesa dell'uomo si è concentrata su questo aspetto, e per alcuni mesi ben due procure, quella Kiel e quella dello Schleswig-Holstein, non hanno ritenuto che ci fossero i presupposti per istruire un processo. La madre del bambino, però, non si è arresa, ed è riuscita a portare in tribunale il marito, da cui in seguito ha divorziato. Secondo la donna, il 52enne, facendo leva sulle sue competenze giuridiche, avrebbe elaborato la teoria della sexsomnia per sfuggire a un'eventuale condanna.

Nella sentenza, arrivata quasi cinque anni dopo gli abusi (la denuncia è del marzo 2019), i giudici riconoscono che l'uomo avrebbe potuto commettere la violenza nei confronti del figlio non in maniera intenzionale, ma non essendoci prove sufficienti a sostegno di questa tesi, hanno deciso di condannarlo a 1 anno e sei mesi di carcere con pena sospesa.