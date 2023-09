I nuovi vaccini Covid efficaci anche contro la variante Eris

I vaccini adattati contro il Covid-19, approvati dall'Ue, proteggono anche contro la variante Eris (o EG.5). Quest'ultima "è una delle forme virali che stiamo osservando e sono lieta di annunciare che gli ultimi vaccini approvati proteggono anche contro le varianti in circolazione, inclusa Eris", ha dichiarato Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), nella conferenza stampa sulla circolazione delle patologie respiratorie. "La pandemia è superata ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi", ha aggiunto Cooke.

"Per ora non vi è assolutamente alcuna indicazione che l'infezione" con le nuove varianti di Sars-CoV-2 "possa causare malattie più gravi, o rendere i vaccini meno efficaci contro la malattia grave rispetto alle varianti precedentemente circolate", ha detto Andrea Ammon, direttrice dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nella stessa conferenza stampa. Tuttavia, ha puntualizzato, "le persone più anziane e quelle con patologie preesistenti corrono comunque un rischio più elevato di andare incontro a esiti gravi se vengono infettate" e colpite da Covid-19.

"È importante riservare un'attenzione particolare al Covid-19 nelle fasce d'età più avanzate. E vediamo che 9 su 16 Paesi che riportano i conteggi dei casi divisi per età hanno visto aumentare i numeri negli over 80, e 12 su 16 hanno osservato una crescita nelle persone dai 65 anni in su" per più settimane, ha riportato la direttrice dell'Ecdc. "I decessi Covid in termini assoluti rimangono bassi rispetto ai livelli riportati in precedenza durante la pandemia, tuttavia 4 su 12 Paesi con dati specifici hanno segnalato di recente dei piccoli aumenti nei morti fra gli over 65", ha avvertito Ammon.

