Arriva in ritardo e prova a salire sul traghetto all'ultimo istante: è morto (c'è il video shock)

Un uomo di 36 anni è morto in circostanze drammatiche al porto del Pireo, ad Atene. Il video, pubblicato da alcuni media ellenici sul web, sta destando parecchio scalpore. Dopo aver tentato di imbarcarsi su un traghetto per Creta, ha cercato di salire sulla nave ormai in partenza dal molo e in fase di allontanamento dalla banchina. Non è chiaro se sia scivolato sulla rampa perché ha perso l'equilibrio o, come pare abbastanza evidente dalle immagini, a causa del contatto fisico, uno spintone, ricevuto da qualcuno del personale di bordo. Ciò che invece è certo è che l'uomo, la cui identità non è stata resa nota, è caduto in acqua. E nel giro di pochi istanti si è consumato il dramma.

È pratica comune nel settore dei traghetti in Grecia che le imbarcazioni alzino le rampe di poppa dopo aver lasciato il molo. Sulla tragedia indaga la Procura del Pireo. Dopo che l'uomo è caduto nelle acque del Pireo, il più grande porto passeggeri della Grecia, il traghetto Blue Horizon ha viaggiato per 40-50 minuti finché un pubblico ministero non gli ha ordinato di tornare indietro, per raccogliere testimonianze di equipaggio e passeggeri.

La guardia costiera intanto aveva recuperato l'uomo in acqua, in stato di incoscienza. E' stato poi dichiarato morto in ospedale. D ue membri dell'equipaggio della Blue Horizon sarebbero stati fermati. Attica Group, la più grande compagnia di traghetti del Paese, si è impegnata a collaborare pienamente alle indagini, e si è detta "scioccata" per la tragedia del Pireo.

Video via Twitter/@KallergisK

