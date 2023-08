Il mistero dei 10 giocatori della nazionale del Burundi spariti durante il mondiale

Dieci giovani giocatori di pallamano del Burundi, che stavano partecipando ai Campionati Mondiali Under 19 in Croazia, sono scomparsi durante il torneo e di loro non si hanno più notizie da giorni. Il sospetto è che i ragazzi proveniente dalla nazione africana molto povera, siano scappati per chiedere asilo in uno dei Paesi dell'Unione europea con la speranza di iniziare una vita migliore. In Burundi vivono comunità francofone e dunque si ipotizza che i ragazzi stiano tentando di raggiungere la Francia. "Dieci giovani, nati nel 2006, hanno lasciato i locali di una residenza universitaria a Rijeka (ovest) intorno alle 15.30 di mercoledì e si sono diretti in una direzione sconosciuta", ha dichiarato la polizia regionale in un comunicato, spiegando che da allora i giocatori non rispondono più al telefono.

Secondo le forze dell'ordine, i partecipanti alla Coppa del Mondo, che si è svolta dal 2 al 13 agosto in diverse città croate, alloggiavano in questa residenza universitaria della città portuale. La polizia ha avviato un'operazione "con l'obiettivo di trovare le persone scomparse e stabilire i fatti e le circostanze della loro scomparsa", ma finora con scarsi risultati. La Federazione croata di pallamano (Hrs), che organizza il torneo, ha dichiarato che i giocatori burundesi, che avevano già giocato diverse partite nella fase a gironi, sono scomparsi il giorno prima di una partita contro la nazionale del Bahrein, che quindi non si è svolta. Il presidente della federazione del Burundi Dauphine Nicobamia ha lanciato un appello: "Chiunque ha informazioni ci aiuti a ritrovare i nostri ragazzi".

Gli under 19 del Burundi avevano fino al momento della scomparsa perso tutti gli incontri disputati: 62-16 contro la Svezia , 46-24 contro l’Iran, 33-26 contro gli Usa. Erano in lotta per non occupare l’ultimo posto del torneo mondiale. Dopo la fuga dei giocatori, la Federazione internazionale ha escluso il Burundi dalla competizione. Membro dell'Ue dal 2013, la Croazia è uno dei Paesi di transito per i migranti irregolari provenienti dall'Africa e dall'Asia che cercano di raggiungere l'Europa occidentale attraverso i Balcani. A gennaio, il Paese ha anche aderito all'area Schengen di libera circolazione, eliminando quindi i controlli alle frontiere con gli altri Paesi membri. Situato nell'Africa orientale, il Burundi è uno dei Paesi più poveri del mondo e uno dei più densamente popolati del continente.

