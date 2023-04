Il giallo del missile "russo" trovato in una foresta: ha sorvolato mezza Polonia

Il misterioso oggetto militare che è stato trovato in una foresta della Polonia settentrionale è un missile terra-aria lungo diversi metri: lo ha annunciato giovedì scorso la stazione radio privata polacca RMF-FM citando "informazioni non ufficiali". Qualche giorno fa le autorità polacche hanno affermato che i resti di un oggetto militare sono stati trovati nel nord della Polonia vicino alla città di Bydgoszcz, confermando precedenti resoconti dei media sulla scoperta nell'area.

Secondo il giornalista e analista militare Jaros?aw Wolski, quello che giaceva (non visto da nessuno?) da cinque mesi nella foresta polacca sarebbe un missile russo. Il Ch-555 ha attraversato inosservato metà della Polonia prima di cadere al suolo? Davvero nel medesimo periodo (impossibile stabilire una data) in cui ci fu l'incidente in Polonia un altro missile viaggiò verso ovest nei cieli d'Europa fin quasi al confine con la Germania? Conferme, ovviamente, non ce ne sono. Ma nei mesi scorsi raramente le analisi di Wolski si sono rivelate errate.

Lo scorso autunno Associated Press aveva riportato erroneamente, sulla base delle informazioni di un alto funzionario dell'intelligence americana, che i missili che avevano attraversato la Polonia e ucciso due persone fossero russi. In realtà, emerse poi che il missile in questione era ucraino, non russo. A dicembre però (la data esatta sarebbe il 16 dicembre) le truppe di Mosca avrebbero sparato contro l'Ucraina missili della serie Ch-555, con la testata nucleare smantellata, insieme a "normali" Ch-101, R-500, per "densificare" il numero di bersagli e mettere in difficoltà i sistemi antimissile di Kiev, secondo l'analisi di Wolski.

Nei giorni scorsi sono stati trovati i resti di un razzo vicino a Bydgoszcz, in Polonia. Indicano la sigla Ch-55/555. Serve ancora una conferma, spiega sempre l'analista su Twitter, ma sembra che si tratti di uno dei vecchi Ch-555 modificati per gli attacchi all'Ucraina. Si alzarono dei caccia in volo all'epoca, la domanda è se il caso venne messo a tacere: i resti del missile non sono stati trovati fino a pochi giorni fa. Il Ch-555 ha attraversato inosservato metà della Polonia prima di cadere? Sarebbe grave quanto "far atterrare un aereo leggero sulla Piazza Rossa a Mosca" scrive l'analista. Servirebbe un'inchiesta approfondita per fare piena luce.

Ci sono già stati episodi "controversi", nel recente passato, come l'incidente di un mese fa a Zagabria, quando un drone di fabbricazione russa si è schiantato nella parte occidentale della capitale croata, nel rione di Jarun, zona densamente popolata, per fortuna senza causare feriti. Il drone, oltre allo spazio aereo ucraino, aveva attraversato quello rumeno e quello ungherese, prima di entrare in Croazia, dove è volato per circa sette minuti, prima di precipitare. I dubbi sul fatto che la Nato non sia effettivamente in grado di proteggere i confini del proprio spazio aereo da tutte le minacce esterne non fanno altro che aumentare, ma il tema sembra faticare a farsi spazio nel dibattito pubblico. Il discusso thread su Twitter di Jaros?aw Wolski è consultabile qui di seguito.