Ministro provoca incidente in cui muore un 40enne, premier lo licenzia mentre è ancora in ospedale

Il premier croato Andrej Plenkovi? ha destituito il ministro della Difesa, Mario Banozic, a poche ore dall'incidente stradale che sarebbe stato provocato dallo stesso ministro e nel quale ha perso la vita una persona. Banozic ha ricevuto la notizia mentre si trovava all'ospedale in cui è stato ricoverato per gravi ferite.

"Tenendo conto delle circostanze straordinarie ho deciso di destituire dalla sua carica il ministro della Difesa Banozic", ha detto Plenkovi? in una conferenza stampa straordinaria, esprimendo condoglianze alla famiglia di Goran Saric, il quarantenne, padre di due bambini, rimasto ucciso nello scontro frontale tra la jeep del ministro e il suo furgone.

Stando alle prime informazioni emerse sui media locali, domenica Banozic si stava recando a una sessione di caccia con alcuni amici a bordo della sua auto privata. Verso le 6 del mattino, nonostante la nebbia, ha tentato di sorpassare un camion, ma non avrebbe visto sopraggiungere il furgone guidato dalla vittima. L'impatto è stato inevitabile, e purtroppo fatale per il 40enne. L'ormai ex ministro è stato ricoverato con ferite gravi, ma non è in pericolo di vita. Rischia da uno a 15 anni di carcere.

Continua a leggere su Today