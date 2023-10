Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 di lunedì 16 ottobre nel centro di Bruxelles, in boulevard d'Ypres. Ha ucciso due persone e ne ha ferita una. Le vittime sono cittadini svedesi: indossavano la maglia della nazionale di calcio del loro Paese, erano tifosi che dovevano assistere alla partita di calcio Belgio-Svezia in programma ieri sera, e che è stata prima sospesa e poi definitivamente annullata. Nei video diffusi in rete da alcuni passanti, si vede il killer arrivare in scooter, vestito con una giacca arancione, scendere dal mezzo e imbracciare l'arma. Avrebbe gridato "Allah Akhbar". Ha inseguito due vittime nella hall di un palazzo, poi è tornato in strada e ha sparato verso le auto. Infine, è ripartito in scooter, fuggendo. Il presunto attentatore ha anche postato un video di rivendicazione sui social, in cui dice di ispirarsi allo Stato islamico. L'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo.

Chi è Lassoued Abdeslam

Chi è l'uomo sospettato per l'attentato a Bruxelles, ancora in fuga? La polizia belga non lo ha ancora catturato, ma lo ha identificato. Si tratta di Abdeslam Lassoued, tunisino di 45 anni, residente a Schaerbeek, quartiere della capitale belga tra i più densamente popolati dalla comunità turca e da quella nordafricana. Sarebbe entrato in Belgio nel 2019 da richiedente asilo e ci viveva da irregolare. Il sospetto attentatore di Bruxelles, secondo quanto si legge sul sito della testata belga Sudinfo.be, era conosciuto ai servizi di intelligence federali per la sua radicalizzazione islamica. Questa informazione resta comunque da confermare ufficialmente.

Lassoued si era visto respingere la domanda di asilo nel 2020, ma poi era sparito dai radar delle autorità belghe. Aveva presentato una domanda di asilo nel novembre 2019 e aveva ricevuto responso negativo nell'ottobre 2020, venendo ufficialmente cancellato dal registro nazionale il 12 febbraio 2021. Per questo motivo non è stato possibile rintracciarlo per organizzare il suo rimpatrio, hanno spiegato le autorità del Belgio. Non ha mai soggiornato in un centro d'accoglienza federale e, di conseguenza, l'ordine di lasciare il Paese, emesso nel marzo 2021, non ha avuto efficacia.

Sui social ci sono dei video del sospettato che dice di essersi ispirato allo Stato islamico, sostenendo di aver ucciso "infedeli". "Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno". Sarebbe la rivendicazione dell'attentato a Bruxelles pubblicata in un video trasmesso sui social da un profilo con nome Slayem Slouma (sarebbe lo pseudonimo usato dal presunto attentatore). Il video è poi stato rimosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il probabile motivo dell'attentato a Bruxelles

Il motivo dell'attentato potrebbe essere la vendetta, dopo che diverse volte nelle ultime settimane in Svezia sono state bruciate e calpestate copie del Corano, da parte di militanti anti islamici. Il Paese ha autorizzato diverse manifestazioni i cui organizzatori volevano che il libro sacro musulmano fosse vietato nella nazione, il che ha scatenato le proteste del mondo islamico. Dopo quelle manifestazioni a Baghdad è stata assaltata l'ambasciata di Svezia. L'ufficio del pubblico ministero ha fatto sapere che il probabile motivo dell'attacco era proprio la nazionalità svedese delle vittime. Ad aumentare la tensione a livello globale la sanguinosa guerra in corso a Gaza. La procura ha detto che per ora non ci sono prove di suoi legami con il conflitto tra Israele e Hamas in Palestina.

Il giubbotto arancione del presunto attentatore coinciderebbe con quello indossato dall'uomo ripreso in un video mentre entra nell'androne di un palazzo per inseguire e uccidere delle persone. Nella capitale belga resta in vigore il livello di allerta 4, il più elevato, sinonimo di minaccia terroristica "grave e imminente", mentre nel resto del Paese il livello è fissato a 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today.it...