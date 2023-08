Dopo i roghi del Corano la Svezia ora teme il terrorismo

La Svezia ha innalzato l'allerta terrorismo al secondo livello più alto, affermando di aver sventato alcuni attacchi dopo che i roghi del Corano e altri atti contro il testo più sacro dell'Islam hanno indignato i musulmani e scatenato le minacce dei jihadisti. ''Proteggiamo la nostra società da chi la minaccia'', e ''difendiamo i nostri valori democratici, ma ci proteggiamo. Difendiamo la nostra vita, ma proteggiamo noi stessi. Cerchiamo di essere tutti più vigili'' anche ''contro la disinformazione'', ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson. 'Capisco che molti svedesi siano preoccupati per il nuovo e più alto livello di minaccia. A tutti voi voglio dire che dovremmo vivere le nostre vite come al solito'', ha aggiunto esortando a restare vigili.

Negli ultimi mesi, attivisti anti-Islam hanno danneggiato diverse copie del Corano in Svezia e anche in Danimarca, due dei Paesi più liberali al mondo che permettono critiche severe alla religione in nome della libertà di parola. Ma molti musulmani considerano la profanazione del Corano, che considerano sia stato dettato da Allah in persona a Maometto, una grave offesa. Un organo di informazione legato al gruppo militante di Al Qaeda ha incitato alla vendetta violenta.

"La decisione di alzare il livello non è dovuta a un singolo evento, ma sappiamo che Hezbollah, al Shabaab e al Qaeda hanno invitato i loro sostenitori a compiere atti contro la Svezia", ha dichiarato il capo del servizio di sicurezza svedese Sapo, Charlotte von Essen, in una conferenza stampa. Anche le forze armate svedesi hanno innalzato il livello di allerta per le minacce alle loro operazioni, mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini dal recarsi in Svezia.

Nel peggiore attacco degli ultimi tempi in Svezia, nel 2017 un immigrato uzbeko che aveva giurato fedeltà al gruppo dello Stato Islamico ha falciato con un camion i pedoni in una strada trafficata di Stoccolma, uccidendo cinque persone. I roghi del Corano hanno attirato un'ampia condanna da molte parti del mondo musulmano. La Guida suprema iraniana AyatollahAli Khamenei ha esortato a punire severamente i responsabili e ha affermato che la Svezia è in modalità di scontro contro il mondo musulmano.

