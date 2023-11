Brucia Dublino, cos'è successo: cronaca di una serata con scontri, disordini e saccheggi

Scontri, disordini e violenze nel cuore della capitale irlandese Dublino la scorsa notte: auto alle fiamme e negozi saccheggiati da presunti teppisti, alcuni ritenuti vicini a fazioni di estrema destra, dopo che un uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha accoltellato di fronte a una scuola elementare tre bambini e una maestra, prima di finire a sua volta ferito ed essere bloccato dai passanti.

Un rider di Deliveroo di 43 anni ha detto che stava procedendo in moto quando ha visto una giovane ragazza aggredita da un uomo con un coltello. È sceso dalla bicicletta e ha colpito l'aggressore con il casco, senza esitare: "E' stato puro istinto, ed è successo tutto in pochi secondi. È caduto a terra", ha detto. Le indagini sull'episodio che ha dato il là a ore "di follia" sono ancora in corso. Non si cercano altri sospetti.

Scontri e saccheggi a Dublino: cos'è successo

Non si propende per un movente terroristico. Forse il gesto di uno squilibrato, forse un movente personale. L'attacco è avvenuto a Parnell Square, zona in cui sono in aumento delinquenza, degrado e senzatetto. In ogni caso, episodio di ieri a parte, in un Paese tradizionalmente molto accogliente come l'Irlanda, sono segnalati da tempo in ascesa i movimenti anti-immigrazione. La polizia ha esortato le persone a ignorare "la disinformazione che circola sui social media", dove si attribuiva a non meglio identificati "immigrati" la responsabilità dell'attacco di ieri davanti alla scuola.

Le cose sono precipitate nel giro di pochi minuti. Veicoli sono stati dati alle fiamme e petardi sono stati lanciati contro la polizia nel corso dei violenti scontri. Il capo della polizia irlandese ha attribuito i disordini a una "fazione di teppisti pazzi". Il ministro della Giustizia ha accusato le persone coinvolte nelle violenze di utilizzare l'incidente precedente per "creare caos".

? What would Daniel O’ Connell say I wonder? What would our Irish leaders past say on the situation we face today? God bless Ireland ??? pic.twitter.com/w1YUkqT93t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2023

I video condivisi sui social mostrano un'auto della polizia, un tram e un autobus tra i veicoli dati alle fiamme. Dermot O'Leary, capo del sindacato nazionale dei lavoratori ferroviari e degli autobus irlandese, ha descritto coloro che hanno preso di mira i mezzi pubblici come "teppisti" e "persone spregevoli".

Chi ha preso parte ai saccheggi

I disordini, come detto, sono avvenuti a ridosso del centro di Dublino, dove c'è molta povertà e ci sono molte aree degradate. M olti giovani subiscono le conseguenze della crisi legata al costo della vita alle stelle e l'occasione di scontrarsi con la polizia è stata colta al volo da gruppi di giovanissimi (e meno giovani, a guardare i video che arrivano dall'Irnalda in queste ore). Non sono politicamente motivati.

Una giornalista di Journal.ie ha descritto le scene nel centro della città. Mentre tornava a casa, ha detto di aver visto "uomini con bastoni che irrompevano nei negozi e nei locali intorno a O'Connell Street, uscendone con borse piene di roba". Qualcuno t rasmetteva in live streaming sui social e incoraggiava le persone a partecipare alla rivolta.

I rivoltosi hanno assaltato anche un negozio di Arnotts, uno dei grandi magazzini più prestigiosi della città.

Dopo una serata ad altissima tensione, d urante la notte la situazione è apparsa molto più tranquilla e la polizia della capitale irlandese ha affermato che le strade sono ora "prevalentemente calme". Il trasporto pubblico è stato interrotto in alcuni quartiere della capitale irlandese e per il servizio di ambulanze è stata una notte di grande lavoro.

?DUBLIN ABLAZE TONIGHT?

As disturbing Riots & Looting break out in the City centre tonight following an Algerian National going on a #Stabbing Rampage with many now saying #EnoughisEnough but the Garda are now struggling to contain the #DublinRiots pic.twitter.com/80q0YZWBql November 24, 2023

