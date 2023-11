Un uomo ha accoltellato dei bambini mentre uscivano da scuola

Cinque persone, tra cui tre bambini piccoli, sono state accoltellate Parnell Square East, nel centro di Dublino, poco prima delle 14:00 vicino alla scuola elementare Gaelscoil Choláiste Mhuire. Secondo i quotidiani locali il principale sospettato dell'attacco è stato arrestato: avrebbe riportato ferite ritenute autoinflitte. Le prime indicazioni suggeriscono che un uomo abbia tentato di aggredire diversi bambini e che dei passanti siano intervenuti per fermarlo.

Una adolescente e una maestra della scuola sarebbero ricoverate in gravi condizioni.

++ articolo in aggiornamento ++

Ricoverato in ospedale anche l'assalitore: secondo quanto si è appreso prima si sarebbe scagliato contro la donna e poi contro i tre bambini che risultano feriti Le forze dell'ordine hanno escluso il movente terroristico. Resta da stabilire se sia stato un raptus di uno squilibrato o un attacco ispirato da motivazioni personali.

La zona è transennata dagli agenti mentre si sta cercando di ricostruire quanto successo. Un gran numero di genitori dei bambini della scuola si sono radunati alle due estremità del cordone, cercando con ansia informazioni sui loro figli. L'attacco è avvenuto mentre bambini e adolescenti venivano messi in fila per andare a un club doposcuola.

