Trafficante di migranti in fuga dalla polizia, furgone si schianta: tra i morti c’è anche un bambino

Tragico incidente stradale in Germania, sulla A94 vicino ad Ampfing, in Baviera, che ha coinvolto un furgone carico di migranti. Sette persone sono morte, tra queste anche un bambino di 6 anni secondo quanto riporta la stampa tedesca. Molte altre sono rimaste ferite, circa 16, anche in modo grave. Sul mezzo viaggiavano poco più di una ventina di migranti, anche se il veicolo, un Mercedes Vito, era omologato per un massimo di nove persone. L’autostrada è stata chiusa al traffico per organizzare i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente sembra che il mezzo prima di schiantarsi stesse fuggendo da un controllo della polizia. "Il comportamento disumano del trafficante rimasto ferito nell’incidente e che voleva evitare di essere fermato dalla polizia federale solo per salvarsi la pelle è scioccante", ha dichiarato il ministro dell'Interno bavarese Joachim Herrmann, rinnovando la richiesta di maggiori controlli alle frontiere per fermare i trafficanti.

