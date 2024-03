Tragedia al rally, auto sbanda e travolge il pubblico: 4 morti e 8 feriti

La Skoda Fabia ha sbandato all'improvviso in una gara in Ungheria, l'11esima edizione del Rally Esztergom-Nyerges. E' di quattro morti e otto feriti il bilancio del gravissimo incidente. L'auto è finita fuori strada investendo gli spettatori che assistevano all'Esztergom Nyerges Rally. Tra i feriti un bambino è in condizioni gravissime, un altro ferito è grave mentre gli altri sei hanno riportato ferite lievi. L'incidente è avvenuto vicino a Bajot, a 55 chilometri da Budapest. La corsa è stata immediatamente sospesa: l'evento comprendeva anche la prova inaugurale dei campionati ungheresi Rally2, Rally3 e Historic.

L'Associazione nazionale ungherese degli sport motoristici ha annunciato in un comunicato che avrebbe immediatamente indagato sulle circostanze dell'incidente in collaborazione con le autorità. Non intende fornire ulteriori informazioni né rilasciare dichiarazioni. L'auto era guidata da János Tóth, che però è solo omonimo del sette volte campione ungherese di rally.