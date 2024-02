"Arresti domiciliare per Ilaria Salis solo dopo la condanna"

Si allontana l'ipotesi di un trasferimento in tempi rapidi agli arresti domiciliari di Ilaria Salis, l'insegnante 39enne detenuta dall'11 febbraio 2023 in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione nei confronti di due neonazisti durante una manifestazione a Budapest. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'avvocato ungherese della donna ritiene poco probabile che Salis possa lasciare a breve il carcere, dove è detenuta in condizioni ritenute disumane.

"Le autorità ungheresi sono disposte a concedere i domiciliari a Ilaria Salis solo dopo la sentenza", ha detto Gyorgy Magyar, legale dell'insegnante e attivista antifascista. In casi analoghi a questo, le autorità giudiziarie hanno atteso sempre il primo verdetto, e solo in seguito hanno concesso gli arresti a casa. Per arrivare alla sentenza ci vorrà però del tempo: il processo è stato aggiornato al 24 maggio.

Secondo il legale, è difficile anche la strada che porterebbe Salis a ottenere i domiciliari nei locali dell'ambasciata italiana di Budapest, visto che Salis non dispone di un domicilio nella capitale ungherese. "Nessun esempio è noto qui per una soluzione del genere", ha spiegato.

L'unica nota positiva è che finalmente la donna potrà leggere tutti gli atti d'accusa in lingua italiana. "La legge assicura il diritto ad ogni imputato di usare la propria lingua madre durante il processo, e conoscere tutto il materiale dell'indagine, diritto violato fin qui", ha spiegato Magyar. L'accesso a tutti gli atti dovrebbe velocizzare il processo. Secondo i legali ungheresi, "sono discutibili le prove della presenza di Salis alle aggressioni citate e riportate nell'atto di accusa da un esperto di antropologia sulla base dei video disponibili".